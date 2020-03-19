اليوم السابع
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الخميس، 19 مارس 2020 06:12 م
خالد صلاح
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توقعات باستدعاء الآلاف من الحرس الوطنى بأمريكا لاحتواء كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 06:11 م
توقعات باستدعاء الآلاف من الحرس الوطنى بأمريكا لاحتواء كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
واشنطن (رويترز)

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قال قائد الحرس الوطنى الأمريكي، اليوم الخميس، إنه يتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من أفراد الحرس فى جهود مواجهة فيروس كورونا، الذى يتفشى بوتيرة سريعة فى الولايات المتحدة، لكنه لا يرى داعيا لنشرهم على المستوى الاتحادي.

 

وقال الجنرال جوزيف لينجيل خلال إفادة صحفية بوزارة الدفاع (البنتاجون)، "من الصعب تحديد ما هو المطلوب فعلا، لكن أتوقع الاستعانة بعشرات الآلاف داخل الولايات مع تنامى المشكلة".

 

وذكر أنه رغم أن الرئيس بوسعه نشر الحرس الوطنى على المستوى الاتحادي، فإنه لا يعتقد أن هذا الإجراء منطقى فى هذا الوضع كما أنه ليس على علم بأى خطط للقيام بذلك.

 

 


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احتواء كورونا

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