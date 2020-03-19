تقرير أمريكى يحذر: كورونا يصيب جميع الأعمار ولا يقتصر على كبار السن فقط

كتبت رباب فتحى

كشف تقرير أصدرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، منها أن البالغين الأمريكيين من جميع الأعمار - وليس فقط أولئك في السبعينات والثمانينات والتسعينات - يواجهون فرص الإصابة الخطيرة بفيروس كورونا، وفقًا لتقرير حول ما يقرب من 2500 حالة من أولى الحالات المسجلة في الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن التقرير وجد - كما هو الحال في دول أخرى - أن كبار السن هم الأكثر عرضة للوفاة والحجز لتلقى العلاج في المستشفيات، لكن من بين 508 مريضًا تم إدخالهم إلى المستشفى، كان 38 فى المائة منهم أصغر سناً - بين 20 و54 عامًا، وكان ما يقرب من نصف المرضى الذين تم إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة البالغ عددهم 121 مريضًا تحت سن 65 عامًا.

وقال ستيفن مورس، أستاذ علم الأوبئة في كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا: "أعتقد أنه ينبغي على الجميع الانتباه إلى ذلك"، لن يقتصر الأمر على كبار السن فقط، سيكون هناك أشخاص في سن 20 وما فوق، يجب أن يكونوا حذرين، حتى لو كانوا يعتقدون أنهم صغار وأصحاء".

وساعدت النتائج على تأكيد نداء صدر يوم الأربعاء في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قدمته الدكتورة ديبورا بيركس، وهي طبيبة ومسؤول في وزارة الخارجية وهي رئيسة فريق عمل مكافحة فيروسات كورونا في الإدارة، مستشهدة بتقارير مماثلة عن تزايد دخول الشباب في إيطاليا وفرنسا إلى المستشفيات وحاجتهم إلى رعاية مكثفة، وناشدت الدكتورة بيركس جيل الألفية للتوقف عن الاختلاط في مجموعات وأخذ الحيطة لحماية أنفسهم والآخرين.

وقالت الدكتورة بيركس مخاطبة الشباب: "لديك القدرة على نشرها بعد ذلك إلى شخص ربما يعانى من حالة مرضية لم تعرفها، وهذا يسبب لهم نتائج كارثية".

وذكر التقرير، أن 20 فى المائة من المرضى فى المستشفيات، و12 فى المائة من مرضى العناية المركزة تتراوح أعمارهم بين 20 و44 عامًا، مما يغطى جيل الألفية بشكل أساسى.