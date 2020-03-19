تفاصيل التحقيق مع مدير شركة استولى مع شقيقه على 2 مليون جنيه بزعم التوظيف

كتبت أمنية الموجي

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع مدير شركة متهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على قرابة 2 مليون جنيه بقصد استثمارها فى مجال تجارة العقارات.

وكشفت التحريات الأمنية، عن تلقى المتهم بمشاركة شقيقة مبالغ مالية من ضحاياهما بقصد توظيفها فى مجال تجارة الاستثمار العقاري وتجارة السيارات، مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 12% من قيمة رأس المال، إلا أنهما لم يفيا بما وعدوا ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها .

وأضافت التحريات أن المتهم مدير شركة للاستيراد والتصدير بمصر الجديدة القاهرة، حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم بذات العنوان، اشترك مع متهم هارب وجاري ضبطه، تلقيا مبالغ مالية من 5 مبلغين بلغت نحو مليون و900 ألف جنيه، بقصد توظيفها فى مجال تجارة الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال، ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 .

وأضافت التحريات، بأن المتهم زعم استثمار الأموال في مجال تجارة السيارات مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون، وأن هناك عدد آخر من الضحايا لم يتقدموا ببلاغات ضد المتهم.

وأضافت التحريات، أن المتهم استولي على مبالغ تجاوزت نحو 2 مليون جنيه مصري، عن طريق إجراء تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بهما وبآخرين، واستخدما بعضه في عمل مسحوبات نقدية، واستثمرت بعضا من هذه الأموال في تأسيس العديد من الشركات مع آخرين، وضخ جزء من هذه الأموال في الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات.

وواجهت النيابة المتهم بمحضر التحريات والتقارير الرقابية، شيكات وأوراق خاصة باستيلائه على الأموال وأوراق خاصة بمشروعات تجارية، حيث أنكرا كافة الاتهامات الموجهة إليه، وصحة ما نسب في التقارير الرقابية، وواجهت النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة التى تثبت تورطهما بالقضية، والعديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامي.

واستمعت النيابة إلي أقوال عدد من الضحايا، الذين أكدوا تلقيهم من المتهمين وعودًا بعلاجهم، وذلك عن طريق صفحات وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمي العلاج الروحاني، ويصل أسعار تلك العلاج لمبالغ كبيرة وأن المتهمين لم يقوما بالإعلان عن نشاطهم بأى من وسائل الإعلان المقروءة أو المسموعة أو المرئية.

وكشفت مصادر قانونية، أن عدد المتقدمين ببلاغات ضد المتهمين وصلوا 13 شخصا بإجمالي مبالغ مالية بلغت 1.900.000 جنيهًا، بينهم شاكية وحيدة وصل المبلغ الخاص بها نحو 500 ألف جنيه، وتبين أن المتهمين بالنصب على المواطنين، وجها الدعوة إليهم لتلقى الأموال لتوظيفها في تجارة السيارات، وأن الطريقة التى تم تلقى الأموال بها واحدة عن طريق التحويل البنكي، وقررت النيابة حبسه 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية، وضبط وإحضار "شقيقه" شريك له فى كافة القضايا.

وألقت الجهات الأمنية القبض على المتهم، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الاستيلاء على أموال المواطنين "ومن بينهم الشاكيين من خلال تحويلات مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (2) هاتف محمول بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهما تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهة المتهم أعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع شقيقه المتهم الثانى الهارب، وتعهد برد المبلغ المالي المستولى عليه للمبلغين، تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق، وجارى ضبط وإحضار شقيقه.