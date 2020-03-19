تعليمات لموظفى "تنشيط السياحة" بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

كتبت آمال رسلان

تفقدت غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، المكاتب التابعة للوزارة وللهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بمطار القاهرة الدولى، وذلك للاطمئنان على صحة العاملين بها وأنهم يتبعون إجراءات واشتراطات السلامة.

وذلك في ضوء حرص وزارة السياحة والآثار على صحة وسلامة السائحين والعاملين بقطاع السياحة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وفى ظل التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة هذا الفيروس بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وخلال الجولة وجهت غادة شلبي جميع العاملين بالمكاتب التابعة للوزارة وللهيئة بالمطار بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية و استخدام القفازات والكمامات وخاصة في التعامل مع السائحين والجمهور، كما حرصت على لقاء السائحين للاطمئنان على إجراءات سفرهم قبل مغادرتهم مطار القاهرة.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد دشنت حملة توعوية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وأوضحت إيمان زيدان مساعد وزير السياحة والاثار للاستثمار وتنمية الموارد المالية أن الحملة التوعية قامت بطباعة 1000 بوستر عن الارشادات الوقائية التى أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروس ووضعها عند بوابات دخول جميع المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية.

كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي موظفي التذاكر والأمن بمنطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير وقلعة صلاح الدين ومنطقة آثار سقارة كمرحلة أولي علي ان يتم توزيعها علي باقي المناطق تباعا، مضيفة الي انه تم تطهير وتعقيم المباني الإدارية الخاصة بالوزارة في العباسية والجيزة والزمالك وتطبيق توصيات وزارة الصحة والسكان بتنظيف الأسطح والأماكن بشكل دورى خلال اليوم لضمان سلامة الزائرين والعاملين بالإضافة الي توزيع القفازات والكمامات والمواد المطهرة علي الموظفين المتعاملين مع الجمهور.