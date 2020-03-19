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تعقيم مطار الأقصر قبل سفر آخر الأفواج السياحية لتعليق الرحلات

الخميس، 19 مارس 2020 11:19 ص
تعقيم مطار الأقصر قبل سفر آخر الأفواج السياحية لتعليق الرحلات تعقيم مطار الأقصر قبل سفر آخر الأفواج السياحية لتعليق الرحلات
الأقصر – أحمد مرعى

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شهد مطار الأقصر الدولى، اليوم الخميس، قبل مغادرة آخر الأفواج السياحية من الأقصر لتطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء بتعليق رحلات الطيران من ظهر اليوم الخميس، وحتى 31 مارس الجارى، أعمال مكثفة لتطبيق إجراءات الخطة الوقائية والاحترازية التي وضعتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا داخل مطار الأقصر الدولى، وذلك بتكثيف الجهود بصالات السفر وعلى متن الطائرات، وذلك عبر زيادة عمليات التطهير والتعقيم للصالات والمرافق العامة التابعة للمطارات والتخلص الآمن من النفايات، وفقاً للتعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بشكل يومى ومنتظم.

 

من جانبه، قال اللواء حسين سالم، مدير مطار الأقصر الدولى، إن العاملين بالمطار بالتعاون مع فرق الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة والسكان، يكثفون من إجراءات عمليات التطهير والتعقيم بشكل كبير، والتى تشمل مداخل ومخارج صالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات وسيور الحقائب وعربات نقل الأمتعة وأماكن الانتظار الخاصة بالركاب والمستقبلين والمودعين ودورات المياه.

 

وأضاف اللواء حسين سالم لـ"اليوم السابع"، أنه يتم العمل وتنفيذ كافة التعليمات من وزارة الطيران ووزارة الصحة، ويتم عمل الكشف على كافة المغادرين للمطار داخل الحجر الصحى بالمطار، وذلك عبر الجهاز الحرارى وفى حالة اكتشاف أية حالة مشتبه بها، يتم التحفظ عليها فوراً ويتم نقلها إلى المستشفى المخصصة لذلك، مؤكداً أن وزارة الصحة أمدت مطار الأقصر مؤخراً بسيارتى إسعاف تعملان على مدار الساعة، منهما سيارة مجهزة وذاتية التعقيم لنقل الحالات الإيجابية فى الحال دون الاختلاط بأى ركاب آخرين بالمطار، والسيارة الأخرى للكشف على المترددين على المطار من العمال والموظفين والمترددين عليه بصورة يومية.

 

وجاءت أعمال التطهير والفحص لكافة المترددين على المطار، وذلك قبل مغادرة آخر الأفواج السياحية من مصر، وذلك بعد أن شهدت محافظة الأقصر، خلال الأيام الماضية توافد عدد من الأفواج السياحية على مقرات شركات حجز الطيران التابعة للشركة المصرية للمطارات، وذلك لحجز تذاكر العودة لبلادهم قبل بدء سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء بوقف حركة الطيران بدءً من يوم الخميس المقبل وحتى 31 مارس الجارى، لمغادرة البلاد ضمن إجراءات المكافحة والوقاية من انتشار فيروس كورونا بمصر خلال الفترة المقبلة.

 

مطار الاقصر الدولى (1)
مطار الاقصر الدولى

 

مطار الاقصر الدولى (2)
مطار الاقصر الدولى 

 

مطار الاقصر الدولى (3)
مطار الاقصر الدولى 

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