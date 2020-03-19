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تعرف على أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

الخميس، 19 مارس 2020 07:00 م
تعرف على أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور سوق الفاكهة
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الفاكهة اليوم الخميس 19-3 - 2020، بالأسواق المصرية وسوق العبور للجملة.
 
و قالت  شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرارا لزيادة الإنتاج المحلي زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الأسواق المحلية ما أدى الى استقرار الأسعار. 
 
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار البرتقال البلدى تتراوح بين 2.5 - 4.5جنيهات، و البرتقال السكرى بين 2.5 - 4.5جنيهات، والبرتقال أبو سرة بين 3.5- 6 جنيهات للكيلو، واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 3- 6جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 5- 11 جنيها للكيلو. 
 
وأشار النجيب لـ"اليوم السابع"، إلى أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى بين 17 – 23 جنيها ، والتفاح الجولدن 17 جنيها ، والتفاح السورى 18 جنيها ، بينما تراوح سعر الفراولة بين 4– 8 جنيهات ، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات ، كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4-8 جنيهات ،و تراوح سعر الكاكا بين 6- 9 جنيهات. 
 
والجدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.

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