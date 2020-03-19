تطهير وتعقيم الإدارات النوعية التابعة لمديرية تعليم الغربية

الغربية عادل ضرة

أصدر المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تعليماته لكل من مدير إدارة أمن المديرية، ومسئول الأزمات والكوارث بالمديرية، بمتابعة تنفيذ خطة التطهير لجميع الإدارات النوعية التابعة لديوان المديرية، حيث قام محمد حموده، مدير أمن المديرية، ومحمد الفيومي، مسئول الأزمات والكوارث بالمديرية، بمتابعة تنفيذ خطة التطهير بمركز التنمية المهنية وقاعات التدريب، وقاعة الفيديو كونفرانس.

وخلال المتابعة اطمأنا إلى عملية التطهير الجيد بجميع القاعات والمكاتب والحمامات، وتم التأكيد على مديري المركز والقاعة بضرورة القيام بعملية التطهير بصفة يومية باستخدام المطهرات المقدمة من قسم الكيمياء بإدارة التعليم الفني الزراعي بالمديرية.

كان وكيل الوزارة قد أصدر تعليماته لجميع مديري عموم الإدارات التعليمية العشر، ببدء حملة التطهير لجميع المدارس عقب انتهاء يوم العمل منذ الأحد الماضي، بالإضافة إلى جميع الإدارات النوعية التابعة للدواوين.

كما أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية علي استمرار أعمال المتابعة اليومية للقرارات الصادرة بشأن تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا حفاظا علي صحة المواطنين، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية الي جانب مراقبة الأسواق ومتابعة توافر السلع وعدم زيادة الأسعار.

وشدد محافظ الغربية على رؤســـاء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوضع هذا القرارات موضع التنفيذ واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وقال المحافظ، أنه يوجد لدى محافظة الغربية مخزون استراتيجي من جميع السلع لمدة تكفى أكثر من 6 شهور، مؤكدا أنه يجرى مواصلة العمل على مدار الساعة بتكثيف الحملات على الأسواق والمحلات، وذلك لضبط المخالفين.

وأضاف علي استمرار الحملات المكثفة على الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية لمكافحة جشع التجار واستغلال البائعين للأزمة، مشيرا الي استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة علي مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين وسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.