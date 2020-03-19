اليوم السابع
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ترودو: بدء تقييد السفر غير الضرورى على الحدود الأمريكية مساء الجمعة

الخميس، 19 مارس 2020 07:08 م
ترودو: بدء تقييد السفر غير الضرورى على الحدود الأمريكية مساء الجمعة ، جستن ترودو رئيس الوزراء الكندى
أوتاوا /أ ش أ/

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قال رئيس الوزراء الكندى، جستن ترودو، إنه يتوقع أن تسرى الإجراءات الجديدة المقيدة على السفر غير الضرورى على الحدود مع الولايات المتحدة مساء اليوم الجمعة.

واتفق ترودو والرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس على منع المسافرين من عبور الحدود لأغراض ترفيهية وسياحية مع استمرار محاولات منع تفشى فيروس كورونا المستجد.

وصرح ترودو للصحفيين اليوم الخميس أن الحكومة الفيدرالية ما زالت تعمل على وضع تفاصيل الاتفاقية.

وأصرت الدولتان على أن التجارة والإمدادات الرئيسية ستستمر فى التدفق بين البلدين والأشخاص الذين يحتاجون إلى عبور الحدود للعمل الأساسى سيظلون قادرين على القيام بذلك.

وقال وزير السلامة العامة بيل بلير إن الطلاب الدوليين والعاملين فى تأشيرات والعمال الأجانب المؤقتين سيكونون قادرين على دخول كندا، على أمل أنهم سيحترمون طلب الحكومة بالعزل الذاتية لمدة 14 يوما.

 


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جستن ترودو

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