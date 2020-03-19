ترامب: نعمل على توفير المعدات الطبية لكل الولايات

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه جارى العمل على توفير المعدات الطبية لكل الولايات.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفى: نعمل على تطوير النظام الصحي وهو غير جاهز للتعامل مع أوبئة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف أن الولايات المتحدة إجازت استخدام عقار "ريمديسفير" في تجارب علاج كورونا.

وذكر، أنه وقع قانون "الإنتاج الدفاعى لمكافحة تأثير كورونا"، فقط استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل، قائلا:"آمل ألا نحتاجه، لكننا جميعنا فى هذا الأمر معا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد خلال مؤتمر صحفى أن هناك عقارا آخر تمت الموافقة عليه وهو هيدروكسي كلوروكوين مضيفا: علينا أن نفوز في هذه الحرب على فيروس كورونا.

وقال الرئيس الأمريكى، إنه وقع قانون "الإنتاج الدفاعى لمكافحة تأثير كورونا"، فقط استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل، مضيفا:"آمل ألا نحتاجه، لكننا جميعنا فى هذا الأمر معا".

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "لقد وقعت فقط على قانون الإنتاج الدفاعي لمكافحة الفيروس الصينى إذا احتجنا إلى استعدادا لأسوأ سيناريو في المستقبل، آمل ألا تكون هناك حاجة له، لكننا جميعًا في هذا الأمر معًا!".