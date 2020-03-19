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ترامب عن إجراءات مواجهة كورونا: "سنفوز.. عاجلاً وليس آجلاً"

الخميس، 19 مارس 2020 05:57 م
ترامب عن إجراءات مواجهة كورونا: "سنفوز.. عاجلاً وليس آجلاً" ترامب
كتب محمد شعلان

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يتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إجراءات الولايات المتحدة بشكل مستمر للوقوف على آخر مستجدات الوفيات والمصابين بفيروس كورونا، ويغرد الرئيس "ترامب" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، بشكل دوري لعرض البيانات والقرارات المستجدة بشأن مواجهة كورونا، وغرد منذ قليل، في رسالة إلى شعبه لطمأنتهم على الأوضاع في مواجهة فيروس كورونا الجديد قائلا: " سنفوز ، عاجلاً وليس آجلاً!".

ترامب على تويتر
ترامب على تويتر

 

وكان قد أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، يوقع مشروع قانون مكافحة فيروس كورونا، " قانون كورونا الأول للاستجابة للعائلات" الذى يمنح مساعدة لمن تضرر بسبب الفيروس، من خلال برامج تأمين البطالة، وبطاقات التموين، وسيمدد الإجازات المرضية مدفوعة الأجر لبعض العاملين.

 

وذكر موقع "سي إن إن"، اليوم الخميس "وقع دونالد ترامب على قانون خاص بكورونا والذي يتضمن حزمة إغاثية تتضمن الاختبار المجاني لفيروس كورونا، وإجازة طارئة مدفوعة".

 

وكان مجلس الشيوخ الأمريكى، قد وافق مساء الأربعاء على إجراءات طارئة لتخفيف الألم المالي الناجم عن جائحة فيروس كورونا، والتي تسببت في خسائر اقتصادية فادحة، ويمنح القانون الجديد المسمى بـ" قانون كورونا الأول للاستجابة للعائلات"، مساعدة لمن تضرر بسبب الفيروس، من خلال برامج تأمين البطالة، وبطاقات التموين، وسيمدد القانون الجديد الإجازات المرضية مدفوعة الأجر لبعض العاملين.

 

وكان موقع "ماركت إنسايدر" الأمريكى قال فى وقت سابق أنه يتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب القانون الجديد خلال الأسبوع الحالى، وذلك بالتزامن مع ضغط البيت الأبيض للحصول على تريليون دولار إضافى لدعم الاقتصاد.

 

قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، إن ولايته ستستقبل سفينة طبية في شكل مستشفى، بناء على أوامر من الرئيس دونالد ترامب، فى إطار الجهود المبذولة لمكافحة وباء كورونا المستجد.


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