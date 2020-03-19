تراجع بورصة البحرين بنسبة 0.12% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم "ألبا"

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.12% خاسرا 1.68 نقطة ليصل إلى مستوى 1373.23 نقطة، مدفوعا بصعود سهم ألمنيوم البحرين-ألبا.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 1.4 مليون سهم بقيمة 189.6 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 4.71% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين-البا بنسبة 0.78%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.52% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.37%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.31% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.26%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.10% مدفوعا بصعود سهم اى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.09%.

وكان المؤشر العام لسوق البحرين المالى، قد تراجع بختام تعاملات جلسة أمس الأربعاء، بنسبة 0.33% خاسراً 4.60 نقطة ليغلق عند مستوى 1374.90 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والصناعة والاستثمار والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 3 ملايين سهم بقيمة 583.6 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 6.34% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 8.33%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.35%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.52%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 4.71% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.77%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 4.13% بضغوط هبوط سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 10%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 3.62%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.66% بضغوط هبوط سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.02%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.54%.