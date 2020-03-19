اليوم السابع
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تدشين تطبيق "فكرة" على الموقع الرسمى لجامعة بنى سويف

الخميس، 19 مارس 2020 11:50 ص
تدشين تطبيق "فكرة" على الموقع الرسمى لجامعة بنى سويف اجتماع وحدة تصميم وتطوير البرمجيات
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن تدشين تطبيق " فكرة " على الموقع الرسمي للجامعة لتلقي كافة الأفكار والمقترحات التي تعمل على تنمية الجامعة ورفعة شأنها على مستوى كافة القطاعات بحيث يكون للجامعة مخزون أفكار يتم دراستها من خلال خبراء وكوادر الجامعة بمشاركة صاحب المقترح أو الفكرة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع وحدة تصميم وتطوير البرمجيات بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث و الدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع والدكتور ممتاز حجاب مسئول التحول الرقمي، والمستشار المالي والقانوني.

كما ناقش الاجتماع مقترح عمل تطبيق خاص بالمستشفى الجامعي وكلية الطب البشري لعرض الخدمات المقدمة ومواعيد عمل العيادات الخارجية بالمستشفى بالإضافة الى مناقشات الحالات الطبية وعرض الأفكار البحثية الجديدة وتسهيل التواصل بين الباحثين

من ناحية أخرى اعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن حزمة تميز للطلاب الأوائل بالشعب والبرامج الجديدة على مستوى كافة البرامج بالكليات بالإضافة الى مكافآت للعاملين بالشعب تحفيزا لهم على بذل المزيد من الجهد ورفع كفاءة العمل بالشعب والبرامج.

جاء ذلك ترأسه اجتماع اللجنة العليا للشعب والبرامج بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث والدكتور  بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع والدكتور ممتاز حجاب مدير الوحدة والمستشار المالي والقانوني.

كما استعرض رئيس الجامعة خلال الاجتماع تقريرا عن مسابقة أفضل شعب لغات وبرامج جديدة عن العام الجامعي الجاري مع إضافة برامج الدراسات العليا ضمن تقييم المسابقة وتطبيق معايير المسابقة عليها .

 

 


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