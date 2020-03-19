اليوم السابع
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تحول بورصة دبى للارتفاع بختام التعاملات بنسبة 2.85% مدفوعة بصعود قطاع العقارات

الخميس، 19 مارس 2020 01:05 م
تحول بورصة دبى للارتفاع بختام التعاملات بنسبة 2.85% مدفوعة بصعود قطاع العقارات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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تحول المؤشر العام لسوق دبى المالى، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.85% رابحاً 50.41 نقطة ليغلق عند مستوى 1819.24 نقطة، بعد هبوط شهدته الجلسات الماضية، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 529.3 مليون سهم محققة ما قيمته 380.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 6169 صفقة لعدد 33 سهماً، وارتفع 21 سهماً، فيما انخفضت 10 أسهم، واستقر سهمين.
 
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 9.17%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 7.44%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 5.85%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 4.16%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.28%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 2.98%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.61%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 14.59%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 14.15%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 4.94%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.92%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 17.3 مليون ورقة بقيمة 71.8 مليون درهم.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة دار التكافل، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الاثنين الموافق 22 مارس، باستخدام تقنيات التواصل المرئية، لمناقشة الموافقة المبدئية على البيانات المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية، مناقشة الأعمال الاعتيادية.
 
وفى السياق آخر أعلنت شركة أرامكس، عن القائمة الخاصة بالمرشحين لعضوية مجلس الإدارة، استنادا إلى الترشيحات المستلمة، وبناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة لاستيفاء المتقدمين للاشتراطات اللازمة، وهم عبد الله المزروعى، أحمد الظاهرى، عارف البستكى، دايفيد هاغلاند، فاطمة حسين أحمد، عمر الهاشمى، رامز شحادة، وولفانغ باير، فهد عبد القادر القاسم، أحمد خلفان بالهول، أحمد العويس، عايض الجعيد، بلقيس الجابرى، جواهر المهيرى، روضة الفلاسى، ألف زيميرمان.
 

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