تحرير 26 محضرا لمخالفة قرار منع "الشيشة" على المقاهى برأس البر

دمياط معتز الشربينى

شنت الوحدة المحلية برأس البر، بقيادة اللواء عماد حمدى ، حملة على الكافيتريات الموجودة على الشاطئ بالاشتراك مع قوات قسم شرطة رأس البر وشرطة المرافق لمتابعة تنفيذ قرار المحافظ رقم 157 لسنة 2020 والخاص بحظر استعمال الشيشة في المقاهي العامة والكافيتريات حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، حيث قامت شرطة المرافق بتحرير عدد 26 محضر إداري لمخالفين القرار وتم مصادرة عدد 63 شيشة بالحملة من الأماكن المذكورة، وجاري استمرار الحملات حفاظًا على صحة المواطنين.

وكانت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قد أصدرت قرارا بإلغاء الشيشة من المقاهى وتعليق الأسواق الاسبوعية كأسواق الجمعة والاثنين والثلاثاء لمدة شهر.

وكلفت محافظ دمياط رؤساء المدن والمراكز بالتأكيد على أصحاب المقاهي والكافيهات بعدم تقديم الشيشة لمدة شهر ومعاقبة المخالفين بتشميع المقاهي والكافيهات وغرامات مالية لمن يمتنع عن تنفيذ القرار.

كما طالبت محافظ دمياط رؤساء المدن والمدن بالاشتراك مع قوات الأمن شن حملات مكبرة على المقاهي والكافيهات لمنع الشيشة بمختلف مراكز محافظة دمياط كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، أعلنت المحافظ، أنه تم تكثيف الحملات على المقاهى والكافتيريات لمنع استخدام الشيشة ومنع إقامة الأسواق الأسبوعية ومنع التجمعات، كما تم غلق 188 مركزا تعليميا بنطاق المحافظة، وتم عقد اجتماع مع مديري المصالح الحكومية لتطبيق قرار رئيس الوزراء فى تقسيم العاملين بكل مصلحة حكومية ومنح مرض الضغط والسكر والأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة إجازات وكذلك السيدات ممن لديهن أطفال أقل من 12عاما.

كما أصدرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، توجيهاتها إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية، بتكثيف الحملات لضبط الأسواق والتصدى بحزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار، أو أية مظاهر لاستغلال المواطنين وكذا منع محاولات التجار لرفع أسعار السلع الأساسية.



