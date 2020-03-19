تأجيل القمة الأوروبية المقررة الشهر الجارى إلى موعد لاحق بسبب فيروس كورونا

روما /أ ش أ/

أعلن المجلس الوزارى الأوروبى، تأجيل القمة الأوروبية المقررة عقدها فى إيطاليا يومى 26 و27 مارس الجارى إلى موعد لاحق بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت مصادر أوروبية مطلعة، حسبما نقلت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، إنه تم إلغاء موعد القمة من جدول أعمال المجلس الوزارى الأوروبى فيما تم الإبقاء على اجتماعات أخرى مبرمجة قبل تاريخها، ربما يتم تعديلها حسب تطورات الوضع.

وتشير المصادر إلى أن قرار التأجيل ناتج عن الظروف الاستثنائية التى تعيشها الدول الأوروبية بسبب تفشى وباء كوفيد-19، ما يجعل مناقشة الملفات الأوروبية المتعددة أمراً معقداً.

وكان رئيس الاتحاد الأوروبى شارل ميشيل أكد سابقاً أن القمة ستعقد عبر دائرة فيديو مغلقة، وعقد زعماء الدول الأعضاء فى الاتحاد والمؤسسات الأوروبية أكثر من قمة عبر الفيديو منذ بدء انتشار الوباء لمناقشة تطور الأوضاع.