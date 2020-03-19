اليوم السابع
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بيلوسى تدعو ترامب لاستخدام صلاحيات الحرب فى حالة الطوارئ لمكافحة كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 07:16 م
بيلوسى تدعو ترامب لاستخدام صلاحيات الحرب فى حالة الطوارئ لمكافحة كورونا نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكى
واشنطن /أ ش أ/

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دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسي، الرئيس دونالد ترامب إلى استخدام صلاحيات الحرب فى حالات الطوارئ فورًا للضغط على قطاع الصناعة الأمريكى لتسريع إنتاج اللوازم الطبية لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت بيلوسى - فى بيان نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - "فى الوقت الراهن، يضر نقص المعدات الطبية المهمة ومعدات الوقاية الشخصية بقدرتنا على التصدى لوباء فيروس كورونا، مما يشكل خطرًا على عمال الخط الأمامى ويٌصَعِب رعاية أولئك الذين يعانون من المرض".

وحذرت أن أى تأخير سيكون خطأ، داعية الرئيس الأمريكى إلى استغلال هذه الصلاحيات على الفور من أجل إنتاج كميات ضخمة من هذه اللوازم الطبية المهمة قبل أن يسوء الأمر ويصبح نقص المعدات مسألة أكثر إلحاحًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب وقّع أمس الأربعاء على"قانون إنتاج الدفاع" لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهو قانون اتحادى داخل الولايات المتحدة صدر فى سبتمبر 1950 مع بدء الحرب الكورية كجزء من جهود الدفاع المدني.

تأتى تصريحات بيلوسى بعدما أرسل 57 عضوًا فى مجلس النواب عن الحزب الديمقراطى خطابًا لترامب لحثه على استخدام قانون إنتاج الدفاع لمكافحة فيروس كورونا.

 


بيلوسى

ترامب

صلاحيات الحرب

حالة الطوارئ

مكافحة كورونا

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