بيلوسى تحث ترامب على الإسراع بإنتاج معدات طبية ووقائية ضرورية

رويترز

طالبت نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكى الرئيس دونالد ترامب اليوم الخميس بالإسراع فى إنتاج معدات طبية ووقائية بموجب قانون الإنتاج الدفاعى مشيرة إلى نقص هذه الإمدادات فى البلاد، وقالت بيلوسى فى بيان "الآن يضر نقص المعدات الطبية والوقائية الشخصية بقدرتنا على مكافحة وباء كورونا ويهدد العاملين على الخطوط الأمامية للأزمة ويجعل رعاية المصابين أكثر صعوبة".

وتابعت "على الرئيس أن يستخدم على الفور سلطات قانون الإنتاج الدفاعى للإنتاج الجماعى وتنسيق توزيع هذه الموارد الحيوية قبل أن تؤدى زيادة الحاجة لتلك المواد إلى تدهور الوضع".

ووقع ترامب القانون أمس الأربعاء لكن بيان بيلوسى ذكر أن الرئيس لم يستخدم بعد السلطات المطلوبة لتسريع إنتاج معدات طبية.

وقال مجلس النواب فى خطاب لترامب مرفق مع البيان "ندرك ما نحتاج إليه فى هذا الوقت وينبغى أن نتصرف الآن لتلبية تلك المطالب".

يأتى بيان بيلوسى فى وقت يعكف فيه مجلس الشيوخ على وضع مجموعة حوافز ضخمة لدعم الاقتصاد الأمريكى فى مواجهة تفشى الوباء. ويقول أعضاء مجلس النواب إن مجلس الشيوخ قد يصوت على التشريع فى مطلع الأسبوع.