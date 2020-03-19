بورصة نيويورك تغلق قاعة المداولات بدءا من الاثنين بسبب فيروس كورونا

قررت بورصة نيويورك، إغلاق قاعة المداولات، بسبب فيروس كورونا ، والإبقاء على التداولات الإلكترونية، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين، وفق ما أعلنته إدارتها.
وأعلنت "إنتركونتيننتال إكستشينج"، مالكة بورصة نيويورك أن التدبير هو "خطوة احترازية للحفاظ على صحة الموظفين والعاملين فى القاعة".
ويعارض مسؤولون في البورصة الوقف التام للتداول على الرغم من الهبوط الحاد في الأسواق.
ووصل عد الإصابات بالفيروس المستجد في العالم إلى أكثر من 200 ألف حالة وتجاوز عدد الوفيات ثمانية آلاف، وقال مدير منظمة الصحة العالمية إن الفيروس بات "عدوا اللبشرية".
وكان مجلس الشيوخ الأمريكى وافق على إجراءات طارئة لتخفيف المصاعب المالية الناجم عن جائحة فيروس كورونا، والتي تسببت في خسائر اقتصادية فادحة، ومن المقرر أن يمنح القانون الجديد المسمى بـ"قانون كورونا الأول للاستجابة للعائلات"، مساعدة لمن تضرر بسبب الفيروس، من خلال برامج تأمين البطالة، وبطاقات التموين، وسيمدد القانون الجديد الإجازات المرضية مدفوعة الأجر لبعض العاملين.
وقالت الإدارة الأمريكية مؤخرا ، إنها تسعى إلى حزمة تحفيز بقيمة تريليون دولار قد تشمل شيكات بألف دولار للأمريكيين في غضون أسبوعين، وذلك في محاولة لدعم الاقتصاد مع ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد.
وتجاوزت حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة حتى يوم الأربعاء 7000 حالة، وتعدت نسبة الوفيات 100 حالة.
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