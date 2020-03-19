بورصة نيويورك تغلق قاعة المداولات بدءا من الاثنين بسبب فيروس كورونا

وكالات

قررت بورصة نيويورك، إغلاق قاعة المداولات، بسبب فيروس كورونا ، والإبقاء على التداولات الإلكترونية، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين، وفق ما أعلنته إدارتها.

وأعلنت "إنتركونتيننتال إكستشينج"، مالكة بورصة نيويورك أن التدبير هو "خطوة احترازية للحفاظ على صحة الموظفين والعاملين فى القاعة".

ويعارض مسؤولون في البورصة الوقف التام للتداول على الرغم من الهبوط الحاد في الأسواق.

ووصل عد الإصابات بالفيروس المستجد في العالم إلى أكثر من 200 ألف حالة وتجاوز عدد الوفيات ثمانية آلاف، وقال مدير منظمة الصحة العالمية إن الفيروس بات "عدوا اللبشرية".