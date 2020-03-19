اليوم السابع
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بورصة قطر "حمراء" بمستهل التعاملات وسط تراجع جماعى للقطاعات

الخميس، 19 مارس 2020 09:46 ص
بورصة قطر "حمراء" بمستهل التعاملات وسط تراجع جماعى للقطاعات بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.17% خاسراً 101.03 نقطة ليصل إلى مستوى 8560.34 نقطة، وسط تراجع جماعى للقطاعات، مع ظهور فيروس "كورونا" في دول مجلس التعاون الخليجي، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد.
 
وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بمستهل التعاملات، 47.9 مليون سهم بقيمة 138.5 مليون ريال عبر تنفيذ 2866 صفقة، وتراجع 33 سهما، فيما ارتفعت 7 أسهم، واستقرت 4 أسهم. 
 
وتراجع 6 قطاعات بورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1.19%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.90%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.70%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.60%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.56%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.21%، فيما ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.25%.
 
وفى سياق آخر أعلنت شركة مزايا للتطوير العقاري، عن استلامها موافقة هيئة قطر للأسواق المالية، على عملية شراء الأسهم وذلك بحد أقصى ( 37.5 مليون سهم ) من أسهم الشركة وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسماح للشركات بشراء أسهمها
 
فيما أعلن مصرف الريان، عن عقد اجتماع جمعيته العمومية العادية مساء أمس الأربعاء، حيث وافقت الجمعية العامة العادية لمصرف الريان على البنود المدرجة تحت جدول الأعمال واتخذت القرارات المرفقة وانتخاب مجلس إدارة جديد عن الفترة ( 2020 – 2022 ).
 
من جانبها أعلنت المجموعة الاسلامية القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة أمس، حيث تم اتخاذ القرارات التالية:
 
1- الموافقة على تعديل اسم الشركة من شركة المجموعة الإسلامية القابضة إلى شركة إنماء القابضة وتعديل المادة 2 من  النظام الأساسي بما يعكس هذا التعديل.
 
2- تم تفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء أى تعديلات على النظام الأساسي بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة غير العادية والتوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام الجهات الرسمية.    

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