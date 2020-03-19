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بورصة البحرين تختتم تعاملات الأسبوع بارتفاع بنسبة 2.45% مدفوعة بصعود البنوك

الخميس، 19 مارس 2020 01:46 م
بورصة البحرين تختتم تعاملات الأسبوع بارتفاع بنسبة 2.45% مدفوعة بصعود البنوك بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 2.45% رابحاً 33.68 نقطة ليغلق عند مستوى 1408.58 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 6.2 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 154.98% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلى المتحد بنسب 9.93%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.87% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.50%.
 
فيما تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 12.30% بضغوط هبوط سهم شركة البنادر للفنادق بنسبة 9.68%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 11% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 1.81%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 7.48% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.36%.
 
وفى سياق متصل أعلن بنك البحرين والكويت، عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين الموافق 27 إبريل الجارى، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس الجارى.
 
فيما أعلنت المؤسسة العربية المصرفية، عن التنسيق مع مكتب حسن رضى وشركائه للمحاماة، لتوفير محامين من مكتبهم ليكونوا متاحين لتمثيل أي مساهم في بنك ABC، لمن يرغب في تعيينهم كوكلاء، وذلك بعد فرض قيود كبيرة على السفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأمر الذى يجعل من الصعب على بعض المساهمين الحضور شخصياً إلى اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك ABC، المقرر انعقاده في 29 مارس الجارى.
 

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