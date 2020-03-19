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بنكا "الأهلى" و"مصر" يضخان 3 مليارات جنيه فى البورصة المصرية

الخميس، 19 مارس 2020 11:42 ص
بنكا "الأهلى" و"مصر" يضخان 3 مليارات جنيه فى البورصة المصرية عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر
كتب - أحمد يعقوب

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قال عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، اليوم الخميس، إن بنكى "الأهلى" و"مصر" قاما اليوم بضخ 3 مليارات جنيه سيولة دعمًا للبورصة عبر شراء أسهم.
 
وأضاف نائب رئيس بنك مصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تلك الخطوة تأتى فى إطار دعم السيولة والاقتصاد المصرى، وفى إطار الدور الوطنى للبنكين.
 
وقررت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزى يوم الاثنين الماضى، خفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، أخذا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%.
 
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان صادر عقب الاجتماع الطارئ الذي عقدته، إن قرار خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 300 نقطة أساس يأتي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى وما اعتاده البنك المركزى المصرى على اتخاذ خطوات استباقية فى الظروف الاستثنائية.

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