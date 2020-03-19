اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 10:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

بعد تعطيل الدراسة.. ازاى تعززى نفسية طفلك عشان ميتعبش من قعدة البيت

الخميس، 19 مارس 2020 09:00 ص
بعد تعطيل الدراسة.. ازاى تعززى نفسية طفلك عشان ميتعبش من قعدة البيت تسلية الطفل
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
مع الانتشار الكبير لفيروس كورونا وحالة الذعر التى يعيشها الجميع قد يصاب الأطفال بحالة من الرعب والخوف وخصوصا بعد تعطيل الدراسة ومنع الخروج من المنزل لمدة أسبوعين للسيطرة على انتشار المرض، وهنا يصاب الأطفال بحالة اكتئاب شديدة وتتأثر حالتهم النفسية بذلك.
 
ويقدم اليوم السابع نصائح لتعزيز الحالة النفسية للأطفال فى المنزل وفقا لما نزله موقع momjunction
 
1:خصصى وقت مذاكرة ووقت للعب مع طفلك فى المنزل حتى لا يشعر بالاكتئاب والتوتر، فمن الممكن أن تخلقى جوا من المرح فى المنزل واللعب مع طفلك.
2:حاولى ألا تظهرى خوفك ورعبك من الاجواء أمام طفلك فيؤثر ذلك نفسيا عليه، وحاولى أن تتحدثى دائما وتسمعى منه مشاكله ومخاوفه .
3:نظمى عدد ساعات نوم طفلك  وابعديه عن السهر لفترات طويلة، وشجعيه على النوم مبكرا والاستيقاظ فى مواعيد المدرسة المعتادة ليبدأ يومه بنشاط.
4:بعد اغلاق  بعض النوادى وصالات الجيم من الممكن أن تشجعى طفلك على ممارسة التمارين الرياضية فى المنزل من خلال اتباع بعض التمارين البسيطة، فيعمل ذلك على تحسين حالته النفسية.
5:خلال فترة الجلوس فى المنزل حاولى أن تكتشفى مواهب طفلك وشجعيه سواء كان الرسم أو القراءة والكتابة وغيرها من المواهب ، شجعيه على تنميه نفسه وشاركيه فى ذلك.
6: الحكايات والقصص من الطرق الاكثر قربا للأطفال، فابحثى دائما عن القصص الهادفة واحكيها لطفلك يوميا.
 

فيروس كورونا

الاطفال وكورونا

طرق لتسلية الطفل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد: نقلل التكدسات بالدفع بقطارات إضافية وزيادة مداخل المحطات

السكة الحديد: نقلل التكدسات بالدفع بقطارات إضافية وزيادة مداخل المحطات

بدء إجراءات العزل الصحى للعاملين بالسياحة بالأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء

بدء إجراءات العزل الصحى للعاملين بالسياحة بالأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء

"التموين" تعلن إمداد المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة من السلع

"التموين" تعلن إمداد المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة من السلع

"الداخلية" تجرى اليوم قرعة الحج بأسوان والدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ والمنيا

"الداخلية" تجرى اليوم قرعة الحج بأسوان والدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ والمنيا

التعليم: إغلاق مراكز الدروس الخصوصية والحضانات وإجراءات صارمة لمواجهتها

التعليم: إغلاق مراكز الدروس الخصوصية والحضانات وإجراءات صارمة لمواجهتها

دراسة: 6 حالات عليها عزل نفسها 12 أسبوعًا لتجنب الإصابة بكورونا

دراسة: 6 حالات عليها عزل نفسها 12 أسبوعًا لتجنب الإصابة بكورونا

بأمر القانون.. لجنة لحصر المشروعات المنفذة بهيئة المحطات المائية

بأمر القانون.. لجنة لحصر المشروعات المنفذة بهيئة المحطات المائية

"ا​لأوقاف" تطالب الدعاة باختصار الصلاة لأقل وقت ممكن

"ا​لأوقاف" تطالب الدعاة باختصار الصلاة لأقل وقت ممكن

تداول فيديو لتعقيم منزل العامل الهندى المصاب بـ"كورونا" بمصنع فى بورسعيد

تداول فيديو لتعقيم منزل العامل الهندى المصاب بـ"كورونا" بمصنع فى بورسعيد

طعون مؤجل نظرها أمام النقض.. أبرزها "فض رابعة وأحداث العدوة"

طعون مؤجل نظرها أمام النقض.. أبرزها "فض رابعة وأحداث العدوة"

اليوم.. وزير التعليم يرد على أسئلة أولياء الأمور بشأن خطة الدراسة بسبب كورونا

اليوم.. وزير التعليم يرد على أسئلة أولياء الأمور بشأن خطة الدراسة بسبب كورونا

6 قرارات فورية لمواجهة انتشار كورونا فى مجلس النواب.. تعرف عليها

6 قرارات فورية لمواجهة انتشار كورونا فى مجلس النواب.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة