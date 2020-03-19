بعد تعطيل الدراسة.. ازاى تعززى نفسية طفلك عشان ميتعبش من قعدة البيت

كتبت نهير عبد النبى

مع الانتشار الكبير لفيروس كورونا وحالة الذعر التى يعيشها الجميع قد يصاب الأطفال بحالة من الرعب والخوف وخصوصا بعد تعطيل الدراسة ومنع الخروج من المنزل لمدة أسبوعين للسيطرة على انتشار المرض، وهنا يصاب الأطفال بحالة اكتئاب شديدة وتتأثر حالتهم النفسية بذلك.

ويقدم اليوم السابع نصائح لتعزيز الحالة النفسية للأطفال فى المنزل وفقا لما نزله موقع momjunction

1:خصصى وقت مذاكرة ووقت للعب مع طفلك فى المنزل حتى لا يشعر بالاكتئاب والتوتر، فمن الممكن أن تخلقى جوا من المرح فى المنزل واللعب مع طفلك.

2:حاولى ألا تظهرى خوفك ورعبك من الاجواء أمام طفلك فيؤثر ذلك نفسيا عليه، وحاولى أن تتحدثى دائما وتسمعى منه مشاكله ومخاوفه .

3:نظمى عدد ساعات نوم طفلك وابعديه عن السهر لفترات طويلة، وشجعيه على النوم مبكرا والاستيقاظ فى مواعيد المدرسة المعتادة ليبدأ يومه بنشاط.

4:بعد اغلاق بعض النوادى وصالات الجيم من الممكن أن تشجعى طفلك على ممارسة التمارين الرياضية فى المنزل من خلال اتباع بعض التمارين البسيطة، فيعمل ذلك على تحسين حالته النفسية.

5:خلال فترة الجلوس فى المنزل حاولى أن تكتشفى مواهب طفلك وشجعيه سواء كان الرسم أو القراءة والكتابة وغيرها من المواهب ، شجعيه على تنميه نفسه وشاركيه فى ذلك.

6: الحكايات والقصص من الطرق الاكثر قربا للأطفال، فابحثى دائما عن القصص الهادفة واحكيها لطفلك يوميا.