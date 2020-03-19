اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 07:21 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

بعد إعلان ترامب استخدام هيدروكسى كلوروكين لعلاج كورونا.. اعرف دواعى الاستعمال والأضرار

الخميس، 19 مارس 2020 06:41 م
بعد إعلان ترامب استخدام هيدروكسى كلوروكين لعلاج كورونا.. اعرف دواعى الاستعمال والأضرار ترامب
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة باستخدام عقار "هيدروكسى كلوروكين سلفات" لعلاج كورونا المستجد بعد نجاحة في علاج الملاريا سابقاً ، وهذه المادة الفعالة موجودة فى عقار "بلاكونيل" الذى ينتج فى مصر ، وفى السطور التالية نوضح الاستخدامات والأمراض التى يعالجها العقار والآثار الجانبية

 

fa35f1f2-2c4f-444e-ad1f-fe0303717412

الاستخدامات
 

يستخدم هيدروكسي كلوروكين لمنع أو علاج التهابات الملاريا التي تسببها لسعات البعوض، وفقاً للموقع الطبي الأمريكي “WebMD”.

يستخدم هذا الدواء أيضًا ، عادةً مع أدوية أخرى، لعلاج بعض أمراض المناعة الذاتية (الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي) عندما لا تعمل أدوية أخرى أو لا يمكن استخدامها.

وهو ينتمي إلى فئة من الأدوية تعرف باسم الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض (DMARDs).

كيفية استخدام كبريتات الهيدروكسي كلوروكوين

عادة ما يؤخذ هيدروكسي كلوروكوين مع الطعام أو الحليب لمنع اضطراب المعدة.

تعتمد الجرعة وطول مدة العلاج على حالتك الطبية واستجابتك للعلاج.

في الأطفال ، تعتمد الجرعة أيضًا على الوزن.

إذا كنت تتناول دواءً معينًا للإسهال (الكاولين) أو تتناول مضادات الحموضة (مثل هيدروكسيد المغنيسيوم / الألومنيوم) ، فتناول هيدروكسي كلوروكوين قبل 4 ساعات على الأقل من هذه المنتجات أو بعدها.

استخدم هذا الدواء بانتظام للحصول على أكبر فائدة منه

من المهم الاستمرار في تناول هذا لفترة زمنية محددة، وقد يؤدي إيقاف الوقاية أو العلاج مبكرًا إلى الإصابة أو عودة العدوى.

آثار جانبية

قد يحدث الغثيان أو تقلصات في المعدة أو فقدان الشهية أو الإسهال أو الدوخة أو الصداع، و إذا استمرت أو تفاقمت أي من هذه الآثار ، أخبر طبيبك أو الصيدلي على الفور.
 
أخبر طبيبك على الفور إذا كان لديك أي آثار جانبية خطيرة ، بما في ذلك: ألم الذراع / الساق / الظهر ، بطء ضربات القلب ، أعراض قصور القلب (مثل ضيق التنفس ، تورم الكاحلين / القدمين ، التعب غير المعتاد ، زيادة غير عادية / مفاجئة للوزن) ، تساقط الشعر / تغير اللون ، التغيرات العقلية / المزاجية (مثل القلق ، الاكتئاب ، الأفكار الانتحارية النادرة ، الهلوسة) ، رنين في الأذنين / فقدان السمع ، تفاقم الأمراض الجلدية (مثل الصدفية) ، آلام شديدة في البطن، الغثيان / القيء الشديد ، نزيف / كدمات ، علامات العدوى (مثل الحمى ، التهاب الحلق المستمر) ، البول الداكن ، اصفرار العين / الجلد.
 
نادرا ما يسبب هذا الدواء انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص السكر في الدم).

وأخبر طبيبك على الفور إذا ظهرت عليك أعراض انخفاض سكر الدم ، مثل التعرق المفاجئ أو الاهتزاز أو الجوع أو عدم وضوح الرؤية أو الدوخة أو وخز اليدين / القدمين، وإذا كنت مصابًا بداء السكري ، فتأكد من فحصه

 


عقار بلاكونيل

علاج كورونا

علاج الملاريا

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. خالد الجندى: خطبة الجمعة يمكن تكون فى دقيقتين فقط

فيديو.. خالد الجندى: خطبة الجمعة يمكن تكون فى دقيقتين فقط

أخبار مصر اليوم.. منح 30 ضعف رصيد الموبايلات المشحون دقائق ووحدات مجانية

أخبار مصر اليوم.. منح 30 ضعف رصيد الموبايلات المشحون دقائق ووحدات مجانية

البنك المركزى يخفض فائدة مبادرات دعم الصناعة والتمويل العقارى والسياحة لـ8%

البنك المركزى يخفض فائدة مبادرات دعم الصناعة والتمويل العقارى والسياحة لـ8%

أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار فى مصر بـ 15% .. إنفوجراف

أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار فى مصر بـ 15% .. إنفوجراف

محافظة القاهرة تشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق قرار الغلق فى المواعيد المحددة

محافظة القاهرة تشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق قرار الغلق فى المواعيد المحددة

الأوقاف: صلاة الجمعة قائمة ورخصة التغيب للمصلى لا للداعية

الأوقاف: صلاة الجمعة قائمة ورخصة التغيب للمصلى لا للداعية

هل ينتشر فيروس كورونا عن طريق الفضلات البشرية؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

هل ينتشر فيروس كورونا عن طريق الفضلات البشرية؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

الشرطة في خدمة الشعب لوقايته من كورونا.. غلق 7 آلاف مركز تعليمي وضبط مروجي الشائعات عن الفيروس عبر السوشيال ميديا.. وتحريز 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر.. وتحرير 89 قضية بيع بأسعار مرتفعة

الشرطة في خدمة الشعب لوقايته من كورونا.. غلق 7 آلاف مركز تعليمي وضبط مروجي الشائعات عن الفيروس عبر السوشيال ميديا.. وتحريز 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر.. وتحرير 89 قضية بيع بأسعار مرتفعة

فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة