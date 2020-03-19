بطريرك الروم الأرثوذكس: ينبغى ألا تكون كنيستنا سببا فى نقل العدوى

سارة علام

أصدر البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، لكنيسة الروم الأرثوذكس منشورا وزعه على مطارنة الكنيسة بكافة الكنائس التابعة له في مصر وخارجها طالب فيه جميع المطارنة والأساقفة والكهنة بالالتزام بقرارات الدول التي يخدمون فيها للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 المستجد المعروف باسم كورونا.

وجاء في منشوره الذى ترجمه إلى العربية المطران نيقولا المتحدث الرسمي باسم الكنيسة:نود أن نعرب لجميعكم عن قلقنا بسبب وباء كورونا (COVID-19) وتعاطفنا مع المصابين ، ونؤكد" أنه نظرا للوضع الخطير على كل مطارنة وأساقفة وكهنة بطريرك الإسكندرية والمؤسسات الاجتماعية الكنسية (دور المسنين ودور الأطفال) ووكلاء الكنائس والمؤمنين الالتزام بأوامر وقرارات الدولة التي هم فيها"، وعلينا ألا تكون كنيستنا المقدسة سبب لانتشار وباء كورونا، بل مثال للتضامن المجتمعي والحب".

كانت الكنائس قد استجابت بشكل فوري لتعليمات الدولة وإجراءاتها الاحترازية ضد انتشار فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا، ففي حين علقت الكنيسة الأرثوذكسية مدارس الأحد وخدمات التربية الكنسية، دعت الكنيسة الكاثوليكية إلى غلق المقاهي وأماكن التجمعات ومنعت الكنيسة الإنجيلية المؤتمرات والرحلات.

في نفس السياق، كشفت أحد الكنائس القبطية المصرية بولاية نيوجيرسي الأمريكية عن إصابة كاهن الكنيسة بفيروس كوفيد كورونا بعد أن نشر صورته على جروب للكنيسة طالبًا من جميع المسيحيين الصلاة له

كذلك فإن كنيستين أخريين بإيبراشية نيويورك ونيوجيرسي التي يتولى خدمتها الانبا ديفيد قد كشفا عن إصابة قس آخر واثنين من الشمامسة بالمرض، وذلك عبر رسائل لشعب الكنيسة على واتس أب.

فيما منعت الحكومات المحلية في الولايتين الأمريكيتين الصلوات بالكنائس وأغلقتها بعد ثبوت إصابة الكهنة بينما سمحت بالصلاة في مدن أخرى دون مصلين على أن تبث أونلاين.