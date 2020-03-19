اليوم السابع
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الخميس، 19 مارس 2020 06:19 م
خالد صلاح
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بسبب تفشي كورونا..المفوضية الأوروبية تقرر إنشاء مخزون استراتيجي للمواد الطبية

الخميس، 19 مارس 2020 04:44 م
بسبب تفشي كورونا..المفوضية الأوروبية تقرر إنشاء مخزون استراتيجي للمواد الطبية صورة أرشيفية
أ ش أ

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 قررت المفوضية الأوروبية إنشاء احتياطيات استراتيجية من المواد الطبية، خاصة أجهزة التنفس والكمامات وذلك من أجل مساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد المفوض المكلف بشؤون الأزمات الإنسانية يانس ليناريتش، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، أن المفوضية تعمل من أجل جمع المواد اللازمة للتصدي للفيروس، وأن هذه الاحتياطيات ستساعد الدول الأعضاء على مواجهة شح المواد.

وأوضح ليناريتش أن المفوضية ستقوم بتمويل 90% من مشتريات الدول الأعضاء لتخزين هذه الاحتياطيات، وسوف يتولى مركز التنسيق إدارة عمليات توزيع هذه المواد.

ولم يعط المسؤول الأوروبي تفاصيل إضافية حول المعايير الواجب توفرها لدى الدول الأعضاء للاستفادة من الاحتياطيات الاستراتيجية، مكتفياً بالقول أن 6 دول أعضاء أكدت مشاركتها في هذا الجهد.

وتقترح المفوضية موازنة أولية بقيمة 50 مليون يورو لتمويل هذا المخزون، كما يسعى الجهاز التنفيذي الأوروبي لسد الثغرات وتدارك الاحتكار بين الدول الأعضاء، خاصة في ظل شح المواد والتجهيزات اللازمة للتعامل مع الوباء.

 


كورونا

المفوضية الاوروبية

فيروس كورونا

كمامات

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