بريطانيا: لا نية لفرض قيود على السفر أو نشر الجيش لحفظ النظام

رويترز

صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون اليوم الخميس بأنه لا توجد أى خطط لفرض قيود على السفر إلى لندن أو وقف النقل العام فى العاصمة، وقال "لا يوجد أى احتمال لفرض أى قيود على السفر داخل أو خارج لندن"، وأضاف أن الشرطة ستظل مسؤولة عن الحفاظ على القانون والنظام ولا توجد أى خطط للجوء للجيش فى هذا الشأن.

ووضعت بريطانيا اليوم الخميس، قوات الاحتياط بالجيش فى حالة تأهب في إطار سعيها لمكافحة تفشي فيروس كورونا. وقال جيمس هيبي وزير الدولة للقوات المسلحة في بيان مكتوب للبرلمان "ستكون قوات الاحتياط في حالة تأهب لتنفيذ مجموعة من المهام الدفاعية".