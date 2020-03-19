بريطانيا تضع قوات الاحتياط فى حالة تأهب لمكافحة كورونا

وضعت بريطانيا اليوم الخميس، قوات الاحتياط بالجيش فى حالة تأهب في إطار سعيها لمكافحة تفشي فيروس كورونا. وقال جيمس هيبي وزير الدولة للقوات المسلحة في بيان مكتوب للبرلمان "ستكون قوات الاحتياط في حالة تأهب لتنفيذ مجموعة من المهام الدفاعية".

وأضاف "صدر أمر جديد بموجب المادة 56 (1-باء) من قانون قوات الاحتياط لعام 1996 يتيح دعوة الاحتياط لدعم القوات المسلحة فيما يتصل بمكافحة بريطانيا تفشي فيروس كوفيد-19".

وفى سياق أخر، تتجه السلطات الروسية لفرض قيود مؤقتة على الرحلات الجوية إلى بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات، فى غضون ذلك كشفت وزارة الصحة الروسية، عن وضع طالبة و19 مواطنا صينيا فى الحجر الصحى بمقاطعة تشيليابينسك الروسية للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا.

وأصدر المكتب الصحفى للوزارة فى مقاطعة تشيليابينسك بيانا أفاد "تمت إضافة 10 مواطنين صينيين آخرين يحملون تصريح إقامة فى روسيا ويعيشون فى منطقة تشيليابينسك إلى 10 أشخاص يتواجدون فى مستوصف لعلاج مرض السل ".

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه يوجد في مركز الحجر الصحي 19 مواطنا من جمهورية الصين الشعبية وطالبة ، موضحة أنه وفقا للإجراءات الوقائية تم استقبالهم في المطار من قبل موظفي الهيئة الفدرالية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك، وقياس درجة الحرارة، والتأكد من أنها لم تتجاوز المعدل الطبيعي، وتم نقلهم إلى مركز سكن مؤقت.