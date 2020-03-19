اليوم السابع
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بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

الخميس، 19 مارس 2020 10:20 ص
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المختلفةً، ويعقب الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون .

 

وكانت الحكومة قد وافقت على فى اجتماعها الأخير على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون بين مصر ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، وبنك الاستثمار الأوروبي، حول إعداد دراسة جدوى لمشروع إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، والتى تمول من منحة رصدها البنك بحد أقصى مليون و 200 ألف يورو، لتغطية تكلفة الخدمات الفنية اللازمة لوضع دراسة الجدوى للمشروع الذى يهدف إلى تحسين أداء نظام النقل العام بالقاهرة، عبر تلبية متطلبات القدرة الاستيعابية لمرفق المترو من حيث عدد الركاب المستفيدين فى السنوات المقبلة، ومد العمر المتوقع لأنظمة الخط الثانى لمدة 25 سنة إضافية


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