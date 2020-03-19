بالنقر على أوانى الطهى.. آلاف الإسبان يحتجون أثناء كلمة للملك بسبب فضائح والده

رويترز

خرج آلاف الإسبان إلى الشرفات في ظل حالة الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا ونقروا على القدور وأواني الطهي أثناء كلمة وجهها الملك فيليبي إلى الأمة، وذلك احتجاجا على فضيحة تتعلق بوالده الملك السابق خوان كارلوس.

واستجاب سكان وسط مدريد إلى دعوة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وكرروا احتجاجا سابقا وقت الظهيرة وطالبوا خوان كارلوس بالتبرع بملايين الدولارات التي أفادت أنباء بأنه حصل عليها من السعودية إلى قطاع الصحة الإسباني الذي يعاني صعوبات.

وقالت حركة ماس باييس اليسارية على تويتر "التصفيق يكون لمن يعتنون بنا، والقدور هدفها أن تذهب أموال الفساد إلى قطاع الصحة".

ويخرج الإسبان إلى شرفاتهم في ظل حالة الإغلاق لتحية العاملين في مجال الصحة في بلادهم التي تعد ثاني أكثر الدول الأوروبية تضررا بالفيروس بعد إيطاليا. ولا يخرجون من منازلهم منذ يوم السبت إلا للضرورة.

وعلت أصوات النقر على القدور والأواني حتى في أحياء مدريد المحافظة وكادت أن تغطي على خطاب فيليبي الذي دعا فيه الإسبان إلى الاتحاد لهزيمة الفيروس.

وقال الملك في كلمته "علينا الآن تنحية خلافاتنا جانبا. علينا الاتحاد وراء نفس الهدف وهو تجاوز هذا الموقف الخطير. وعلينا أن نفعل هذا معا... بهدوء وثقة وبعزم وحيوية أيضا".

وترددت أصوات النقر على القدور وأوانى الطهى في شوارع برشلونة أيضا مساء أمس الأربعاء حيث دعت أحزاب انفصالية إلى هذا الاحتجاج.

وقال الملك فيليبي يوم الأحد إنه تنازل عن ميراثه من والده كما أوقف المخصصات الرسمية للملك السابق.

كانت صحيفة سويسرية قد قالت إن خوان كارلوس حصل على مئة مليون دولار من السعودية أثناء توليه الحكم، وتنازل الملك السابق عن العرش عام 2014 بعد أن ظل ملكا لقرابة 40 عاما ولم يعلق على تقرير الصحيفة.

وقال القصر الملكي في بيان إن خوان كارلوس لم يخبر ابنه بمسألة الأموال السعودية.