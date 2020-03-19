باكستان: مساعدات طبية من الصين بقيمة 4 ملايين دولار لمواجهة فيروس كورونا

إسلام آباد أ ش أ

قال وزير الشؤون الاقتصادية الباكستانى، حماد أظهر، اليوم الخميس، إن الصين قدّمت مساعدات بقيمة 4 ملايين دولار إلى بلاده إلى جانب أقنعة طبية وأجهزة للتنفس الصناعي.

وأشاد أظهر فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، حسبما نقلت قناة "جيونيوز" الباكستانية اليوم، على مجهودات الحكومة الصينية قائلاً "إنها قدّمت مساعدات كبيرة بقيمة 4 ملايين دولار أمريكى بالإضافة إلى 300 ألف قناع وجه طبى و10 أجهزة تنفس صناعى ومعدات أخرى"..مضيفا أن بكين سوف توفر المزيد من أجهزة التنفس الصناعي.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث فى بلاده حصلت على تمويلات بأكثر من 47 مليون دولار أمريكى من الصندوق الوطنى لإدارة مخاطر الكوارث بدعم من بنك التنمية الآسيوى (ADB).

جدير بالذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد فى باكستان وصل إلى 384 حالة.