كتب – إسماعيل رفعت

طالبت وزارة الأوقاف، أئمتها بالتواجد قبل صلاة الجمعة بساعة فى المسجد، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع الأهالى، واختصار وقت الصلاة لأقل وقت يمكن فيه إقامة الصلاة، محذرة فى إشارة داخلية، أئمتها من استخدام صفحاتهم الإلكترونية فى نشر معلومات أو أخبار، حيث تعتبر النشر الفردى من قبيل بث الفتنة وإثارة الرأى العام والأخبار الكاذبة.



ونبهت الأوقاف، على الدعاة بمباشرة أعمال النظافة التى يقوم بها العمال، حيث سيسأل إمام المسجد ورؤساء الأقسام والمفتشون والمدراء عن النظافة، موضحة أن جمع الأموال فى المساجد دون إيصال سيعرض للمسائلة، أما زكاة الفطر وغيرها سيكون فى صندوق مؤمن بعلم الجهات العليا بالوزارة.



يشار إلى نشاط بعض الدعاة عبر صفحاتهم الخاصة فى نقاشات مع بعضهم البعض فى أمور تخص الشأن العام، نقل على أثره أحد الدعاة إلى محافظة الوادى الجديد لإشعاره بالمخالفة لتناوله البعض بأمور تخالف القانون، وأصدرت وزارة الأوقاف بيانا أكد فيه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن ترويج أى شائعات بشأن كورونا خيانة للدين والوطن، مؤكدًا أننا فى الوقت الذى نأخذ فيه بأقصى الأسباب ينبغى أن نحسن أمر التوكل على الله (عز وجل) مؤمنين مع الأخذ بأقصى الأسباب أن ما أصاب كل واحد منا لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه لن تموت نفس حتى تستوفى أجلها ورزقها.



وقال وزير الأوقاف، ينبغى أولاً توخى الحيطة والحذر والأخذ بأقصى الأسباب مع طمأنينة النفس وثقتها فى الله (عز وجل) والبعد عن كل أسباب الهلع والفزع، فشتان بين الاحتياط والأخذ بالأسباب وبين الرعب القاتل لصاحبه من غير قتل، ثم الحذرَ الحذرَ من الشائعات والأكاذيب والافتراءات والبهتان الذى يعد خيانة للدين والوطن، ثم الحذرَ من الانسياق خلف هذه الأكاذيب والشائعات التى تروجها جماعات موتورة وصفحات ومواقع مشبوهة.



يشار إلى حزمة القرارات الاحترازية التى أطلقتها "الأوقاف" فى مواجهة فيروس كورونا، خلال الساعات الماضية، ومنها حظر "تقبيل اليد" بين المشايخ، والتأكيد على وقف تقبيل يد الوالدين مؤقتا، ومنع السلام باليد بين موظفى الوزارة، وغلق جميع الأضرحة والمزارات طوال فترة تعليق الدراسة، وتأجيل جميع الاختبارات والدورات والمسابقات، وتأجيل الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية وإطلاق التدريب عن بعد، وإلغاء الاحتفالات بالإسراء والمعراج بسبب كورونا وتكتفى بخطبة الجمعة، بسبب كورونا.



وشملت إجراءات وزارة الأوقاف، إطلاق حملة لتطهير وتعقيم المساجد ضد فيروس كورونا، برش السجاد وغسله، وتطهير دورات المياه، ومكان الوضوء، حيث تتلقى غرفة عمليات الوزارة، لدى الانعقاد الدائم، فى مقرها بمسجد صلاح الدين بالمنيل تبليغات تنفيذ المهام الموكلة بالصور للتيقن من جدية الحملات كل فى منطقته.