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انهيار سلم عقار بشارع سعد زغلول بمدينة بلبيس

الخميس، 19 مارس 2020 07:27 م
انهيار سلم عقار بشارع سعد زغلول بمدينة بلبيس انهيار سلم - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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انهار منذ قليل سلم إحدي العقارات بشارع سعد زغلول بندر بلبيس محافظة الشرقية، وتبين أن العقار  مكون من خمسة طوابق وانهيار السلم من الطابق الثاني إلى الرابع، وعلةى الفور هرع رجال الحماية المدنية لإنقاذ الأهالي، وتم إخطار نيابة بلبيس، برئاسة أحمد خطاب، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بلاغا من الأهالي بإنهيار سلم عمارة بشارع سعد زغلول بندر بلبيس، وعلي الفورانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، وضباط المباحث،  بإشراف العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، والعقيد مصطفي رشاد، نائب مأمور مركز شرطة بلبيس،كما أنتقل ضباط الحماية المدنية، برئاسة العميد محمد العدل، مدير الحماية المدنية بالشرقية، وسيارات الإسعاف تحسبا لوقوع ضحايا، وتم إخطار النيابة العامة.

وعلى جانب أخر، أخلت الأجهزة الأمنية، بمركز شرطة طوخ، منزلا مجاورا لآخر قديم انهار فجأة بقرية العمار، ما ألحق أضرار وشروخ في المنزل المجاور المأهول بالسكان، فضلًا عن تحطم سيارة بسبب الأنقاض تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ، بلاغا من الأهالي، بانهيار منزل وتصدع آخر مجاور له.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لمكان الواقعة، وتبين انهيار منزل قديم بالطوب اللبن مهجور ملك "إبراهيم ع ا"، ومقيم بالخارج على سيارة ملاكى ماركة سيات ملك "محمد س م"، دون خسائر فى الأرواح، ما تسبب في تصدع وشروخ في المنزل المجاور ملك "عبد المعبود ا ع"، ما دفع الأجهزة إلى إخلاء المنزل المجاور خوفًا على أرواح الأهالى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 

 
 
 

 

 


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مركز شرطة بلبيس

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