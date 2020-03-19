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انفوجراف.. قرارات حاسمة للحكومة فى مواجهة كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 02:47 م
انفوجراف.. قرارات حاسمة للحكومة فى مواجهة كورونا انفوجراف

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عدد من القرارات الحاسمة لمواجهة فيروس كورونا، وكانت أبرزها قرار ينص في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار فى مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها

ونص القرار فى مادته الثالثة علي نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

كما أصدر قراراً بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

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