اليوم.. وزير التعليم يرد على أسئلة أولياء الأمور بشأن خطة الدراسة بسبب كورونا

كتب سليم على

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتعليم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عدة أسئلة تلخص خطة وزارة التربية والتعليم فى التعامل مع أزمة تعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا، سيجرى عرضها خلال فيديو مسجل سيتم نشره عبر صفحته الرسمية مساء اليوم الخميس، ومن بين هذه الأسئلة، ما أعدته الوزارة لمساعدة وحماية 22 مليون طالب وطالبة فى التعليم المصرى، وما قررته بخصوص الامتحانات لجميع المراحل، وعرض دور المعلمين والإدارات المدرسية خلال هذه الفترة.



