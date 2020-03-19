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اليوم.. المطارات المصرية تعلق رحلات الطيران لتقليل حركة الاختلاط

الخميس، 19 مارس 2020 11:29 ص
اليوم.. المطارات المصرية تعلق رحلات الطيران لتقليل حركة الاختلاط مطار القاهرة - أرشيفية
كتبت رحاب نبيل

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تبدأ المطارات المصرية، ظهر اليوم الخميس، تعليق حركة الطيران وحتى 31 مارس، لتقليل حركة الاختلاط سواء من داخل مصر أو القادمين من خارجها، وذلك فى ظل الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

 

وأكدت مصادر مطلعة بالطيران المدني، أن الشركة الوطنية مصر للطيران، تواصل تسيير رحلاتها الجوية حتى ظهر اليوم، لنقل المسافرين إلى دولهم وعودة المصريين من الخارج الراغبين في العودة، قبل بدء تطبيق قرار الحكومة بتعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، حيث أن الشركة قامت بتكبير طرازات العديد من الرحلات خلال الأيام الماضية لتستوعب أكبر أعداد ممكنة من الراغبين فى العودة من الخارج فضلا عن التنسيق مع كافة الجهات لتشغيل رحلات إضافية قبل موعد توقف الطيران .

 

وأعلنت سلطة الطيران المدنى، 5 حالات استثنائية خلال وقف حركة الطيران، حيث يصرح لشركات الطيران التى تقوم بنقل الأفواج السياحية بأخذ الركاب السابق قدومهم بعد استكمال البرامج السياحية المخططة والسابق الموافقة عليها من سلطة الطيران المدنى المصرى، على أن تصل الرحلات فارغة وتغادر بركابها.

 

وأكدت سلطة الطيران، أنه يصرح برحلات الهبوط الفنى للتزود بالوقود فقط دون مبيت الطائرة أو نزول الطاقم والركاب، كما يصرح بالرحلات الداخلية بين المطارات المصرية، كما يصرح برحلات الشحن الجوى الدولية من وإلى جمهورية مصر العربية، وأيضا رحلات الإسعاف الدولية من وإلى جمهورية مصر العربية.

 

وأكد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، أن المجال الجوى غير مغلق، وأن قرار تعليق حركة الطيران لا يشمل رحلات الطيران الداخلية ورحلات الشحن الجوى لعدم الإضرار بمصالح المواطنين، مشيرا إلى أنه سوف يتم الاستمرار في تطهير المطارات المصرية كافة خلال فترة التعليق والمنشآت الحيوية بقطاع الطيران المدني، بإستخدام مواد معقمة آمنة ومعتمدة دولياً لضمان أعلى مستويات الوقاية والحماية الكاملة لجميع العاملين داخل القطاع  .

 

وأضاف الوزير، أن المطارات المصرية سوف تستمر فى استقبال الطيران العارض والدائم (من دون ركاب)، وذلك للسماح للوفود السياحية الموجودة حاليًا بمصر باستكمال برامجهم السياحية ومغادرتهم والعودة إلى بلادهم في مواعيد سفرهم المقررة على رحلاتهم، وذلك من دون استقدام أى وفود جديدة خلال فترة تعليق الطيران.

 

 

 


المطارات

كورونا

وزير الطيران المدني

فيروس كورونا

تعليق الرحلات الجوية

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