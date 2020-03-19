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"اليوم السابع" يحذر من منشور كاذب بلوجو الموقع عن اعتماد امتحان الشهور لمدارس التمريض

الخميس، 19 مارس 2020 08:16 م
"اليوم السابع" يحذر من منشور كاذب بلوجو الموقع عن اعتماد امتحان الشهور لمدارس التمريض
كتب محمود العمرى

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في إطار ترويج الشائعات، استغلت صفحات مجهولة على فيس بوك لوجو واسم "اليوم السابع"، ونشرت أخبارًا كاذبة وشائعات ليس لها أى أساس من الصحة، منها منشور كاذب على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بعنوان: "وزيرة الصحة: يمكن اعتماد امتحان الشهور لمدارس التمريض في حال إلغاء الدراسة".

وتحذر مؤسسة "اليوم السابع" قراءها الأعزاء من هذه الصفحات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تنتحل اسم المؤسسة وتنشر أخبارًا كاذبة وشائعات، تستهدف ضرب مصداقية الموقع واستخدام اسمه لنشر الأخبار الكاذبة، الأمر الذى يدعو اليوم السابع لمقاضاة كل من ينتحل اسمه.


 

وتعتبر صفحة "اليوم السابع" على موقع "فيس بوك" هى الصفحة الرسمية المسئولة عن نشر جميع أخبار "اليوم السابع"، وفق القواعد المهنية الأصيلة لمهنة الصحافة، والتى تعطى الأولوية فى صناعة الصحافة، لإنتاج الأخبار والمعلومات بمصداقية مطلقة، وعمق فى التحليل، وشفافية فى المعلومات.


كورونا

اليوم السابع

عاجل

فيروس كورونا

وزارة الصحة

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