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اليوم السابع" يحذر من منشور كاذب بلوجو الموقع عن إلغاء التيرم الدراسى الثانى

الخميس، 19 مارس 2020 07:54 م
اليوم السابع" يحذر من منشور كاذب بلوجو الموقع عن إلغاء التيرم الدراسى الثانى الخبر الكاذب

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في إطار ترويج الشائعات، استغلت صفحات مجهولة على فيس بوك لوجو واسم "اليوم السابع"، ونشرت أخبارًا كاذبة وشائعات ليس لها أى أساس من الصحة، منها منشور كاذب على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بعنوان: " الصحة تناشد وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى بالغاء الفصل الدراسى الثانى للحفاظ على صحة أولادنا ".

وتحذر مؤسسة "اليوم السابع" قراءها الأعزاء من هذه الصفحات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تنتحل اسم المؤسسة وتنشر أخبارًا كاذبة وشائعات، تستهدف ضرب مصداقية الموقع واستخدام اسمه لنشر الأخبار الكاذبة، الأمر الذى يدعو اليوم السابع لمقاضاة كل من ينتحل اسمه.

وتعتبر صفحة "اليوم السابع" على موقع "فيس بوك" هى الصفحة الرسمية المسئولة عن نشر جميع أخبار "اليوم السابع"، وفق القواعد المهنية الأصيلة لمهنة الصحافة، والتى تعطى الأولوية فى صناعة الصحافة، لإنتاج الأخبار والمعلومات بمصداقية مطلقة، وعمق فى التحليل، وشفافية فى المعلومات.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من الأحد الماضى 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

صفحة كاذبة (1)
 

 

صفحة كاذبة (2)
 

 

صفحة كاذبة (3)

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