الوحدة المحلية بتزمنت الشرقية ببنى سويف تُعقم دور العبادة والمصالح الحكومية

بنى سويف هانى فتحى

نفذت الوحدة المحلية بتزمنت الشرقية التابعة لمركز بنى سويف اليوم الخميس عملية تعقيم للمصالح الحكومية ودور العبادة فى نطاق الوحدة.

وقام أفراد الوحدة المحلية بتزمنت الشرقية بعملية رش لجدران وأسطح تلك المصالح الحكومية ودور العبادة وتستكمل الوحدة المحلية عملية تطهير بقية المصالح الحكومية والمدارس ودور العبادة غدا الجمعة.

وكان محافظ بنى سويف الدكتور محمد هاني غنيم أصدر عددا من القرارات الهامة ضمن خطة الطوارئ التي أعدتها المحافظة لمواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا (covid_19)، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي اعتمدتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا، والتي تشمل اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي للحد من انتشار الفيروس.

وقرر المحافظ إلغاء كافة الأسواق العشوائية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، وإغلاق كافة المحال العامة والمقاهي والكافيهات والجيم والسيبرات "يوميا " بداية من الساعة 10 مساءً وحتى 6 صباح اليوم التالي، باستثناء المخابز والصيدليات ومحلات السوبر ماركت والبقالة بكافة أنواعها وأحجامها، ويفضل للمحلات أن تقدم خدمة التوصيل للمنازل، وذلك بداية الثلاثاء 17 مارس الجاري، بالإضافة إلى الغلق الكامل لكل صالات وقاعات الأفراح ودور المناسبات من صباح الخميس 19 مارس الجاري، مع منع إقامة السرادقات سواء لتلقى العزاء أو إقامة الأفراح.







