النيجر تؤكد أول حالة إصابة بفيروس كورونا

نيامى (رويترز)

قال وزير الصحة فى النيجر فى بيان إنه تأكد إصابة أول حالة بفيروس كورونا، الخميس، وأضاف أن المريض مواطن يبلغ من العمر 36 عاما سافر فى الآونة الأخيرة إلى توجو وغانا وساحل العاج وبوركينا فاسو.

فيما أعلن الجيش الوطنى الليبى، إغلاق الحدود المشتركة مع عدد من دول الجوار بينهم السودان وتشاد والنيجر والجزائر ابتداء من اليوم إلى حين إشعار آخر.

وحذرت غرفة عمليات المناطق العسكرية الجنوبية فى ليبيا، كل مخالف لقرار إغلاق الحدود مع تلك الدول بأشد العقوبات الصارمة والرادعة، داعية الجميع إلى التقيد بهذا القرار الذى يشمل نطاق مجموع المناطق العسكرية الجنوبية على النحو التالى منطقة مرزق العسكرية ومنطقة أوبارى غات العسكرية ومنطقة الكفرة العسكرية.

كان المكتب الإعلامى للمتحدث العسكرى الليبى، اللواء أحمد المسمارى وفريقه المعاون، قد دخلوا فى حجر صحى لمدة أسبوعين، بعد العودة من رحلة عمل خارجية، مشيرا إلى عدم وجود أى أعراض لإصابة اللواء المسمارى أو أيا من الفريق المعاون له.