النيابة تأمر بسرعة ضبط وإحضار 3 متهمين بتهمة تهريب مخدر القات

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية باشراف المستشار أحمد عز الدين بسرعة ضبط واحضار 3 متهمين بمحاولة تهريب كمية من مخدر القات وزيت الحشيش المخدر ،كما امرت بارسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي لتحليها وفحصها.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، والسلطات الجمركية وجود "2" طرد بريد بداخلهما كمية من المواد المخدرة بقرية البضائع بميناء القاهرة الجوى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطردين وبداخلهما (كمية كبيرة من مخدر القات وزنت ٢٠ كيلو جرام) قادمة من إحدى الدول الأجنبية (لأحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة)

كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والسلطات الجمركية من ضبط (2 طرد بريدى) بداخلهما (كمية لزيت مخدر الحشيش – 30 قرص لعقار إكتساسى المخدر) قادمة من إحدى الدول الأجنبية (لشخصين ، مقيمين بالجيزة).

تم التحفظ علي الطرود ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين .

وحدد القانون عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة وهى كالتالى:

أولا:

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.