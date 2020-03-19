اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 10:47 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تأمر بتشريح جثة شاب عثر علي جثته داخل شقته بالتجمع

الخميس، 19 مارس 2020 10:23 م
النيابة تأمر بتشريح جثة شاب عثر علي جثته داخل شقته بالتجمع أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة القاهرة الجديدة ،بتشريح جثة شاب عثر عليه متوفيا داخل شقته وذلك لبيان سبب الوفاة، حيث عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة، على جثة شاب مدمن توفى إثر بجرعة مخدرات زائدة داخل شقته بمنطقة التجمع الأول، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .
 
البداية بتلقى شرطة النجدة، بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من شقة بمنطقة التجمع الأول، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبفتح باب الشقة تم العثور على جثة شاب ملقاة على الأرض وبجواره "حقنة" حيث تبين من التحريات والتحقيقات، أن المتوفى" ع أ" 43 سنة يعانى من مرض الأدمان، وتشير التحريات إلى أنه أخذ جرعة مخدرات زائدة أودت بحياته .
 
وبسؤال شقيقه أفاد بان المتوفى، كان يعمل معالج ادمان، ومقيم في الشقة بمفرده ولا يتهم احد بقتله.
 
على الجانب الآخر عثر أهالى مركز الفشن جنوب بنى سويف، أول أمس، على جثة مسن داخل منزله فى ظروف غامضة تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد بتلقيه بلاغا بالعثور على جثة لمسن داخل منزله ووجه على الفور بسرعة كشف ملابسات الواقعة.
 
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة الفشن إلى محل الواقعة وتبين أن الجثة لمسن ويدعى صلاح.ش.ع، 71 سنة، ومقيم بقرية شنرا التابعة لدائرة المركز، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض الواقعة وضبط الجانى وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تشريح جثه

الطب الشرعى

القتل

التجمع

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"اليوم السابع" أول صحيفة داخل غرف العزل بالصين

"اليوم السابع" أول صحيفة داخل غرف العزل بالصين

حالة شلل وعزل عالمى بعد ارتفاع إصابات كورونا.. تسجيل أول وفاة فى تونس.. الحكومة اللبنانية تعلن تشديد الإجراءات الصحية.. الجيش الأردنى يعزل عمان.. والجزائر: وضع 290 شخصا عائدين من الخارج قيد الحجر الصحى

حالة شلل وعزل عالمى بعد ارتفاع إصابات كورونا.. تسجيل أول وفاة فى تونس.. الحكومة اللبنانية تعلن تشديد الإجراءات الصحية.. الجيش الأردنى يعزل عمان.. والجزائر: وضع 290 شخصا عائدين من الخارج قيد الحجر الصحى

فيديو.. خالد الجندى: خطبة الجمعة يمكن تكون فى دقيقتين فقط

فيديو.. خالد الجندى: خطبة الجمعة يمكن تكون فى دقيقتين فقط

أخبار مصر اليوم.. منح 30 ضعف رصيد الموبايلات المشحون دقائق ووحدات مجانية

أخبار مصر اليوم.. منح 30 ضعف رصيد الموبايلات المشحون دقائق ووحدات مجانية

البنك المركزى يخفض فائدة مبادرات دعم الصناعة والتمويل العقارى والسياحة لـ8%

البنك المركزى يخفض فائدة مبادرات دعم الصناعة والتمويل العقارى والسياحة لـ8%

أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار فى مصر بـ 15% .. إنفوجراف

أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار فى مصر بـ 15% .. إنفوجراف

محافظة القاهرة تشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق قرار الغلق فى المواعيد المحددة

محافظة القاهرة تشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق قرار الغلق فى المواعيد المحددة

الأوقاف: صلاة الجمعة قائمة ورخصة التغيب للمصلى لا للداعية

الأوقاف: صلاة الجمعة قائمة ورخصة التغيب للمصلى لا للداعية

هل ينتشر فيروس كورونا عن طريق الفضلات البشرية؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

هل ينتشر فيروس كورونا عن طريق الفضلات البشرية؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة