اليوم السابع
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الخميس، 19 مارس 2020 07:47 م
خالد صلاح
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النمسا تسجل عاشر حالة وفاة بكورونا وارتفاع الاصابات لـ2013 وإغلاق مطار انسبروك

الخميس، 19 مارس 2020 07:46 م
النمسا تسجل عاشر حالة وفاة بكورونا وارتفاع الاصابات لـ2013 وإغلاق مطار انسبروك اجراءات مكافحة فيروس كورونا
فيينا /أ ش أ/

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سجلت النمسا، اليوم الخميس، عاشر حالة وفاة بفيروس كورونا فيما ارتفع عدد الاصابات بالفيروس الى 2013 حالة .

وقال بيان لوزارة الصحة النمساوية اليوم الخميس أنه فى خلال 16 يومًا فقط ارتفع عدد الإصابات بالفيروس من 18 إلى 2013 حالة مشيرة الى الوفاة العاشرة كانت لسيدة تبلغ من العمر 94 عامًا من فيينا وكانت تعانى من أمراض سابقة وفى حالة صحية سيئة بشكل عام.

واشار البيان الى استمرار عدد الإصابات فى الارتفاع بشكل حاد حيث تمت إضافة 170 حالة فى ست ساعات فقط منذ صباح اليوم، من ناحية أخرى قررت الحكومة النمساوية اغلاق مطار مدينة إنسبروك بشكل كامل اعتبارا من يوم الاثنين المقبل وحتى إشعار آخر.

وقال مدير المطار ماركو بيرنيتا اليوم الخميس أنه بسبب الوضع الحالى والتطور المستقبلى المحتمل كان من الضرورى اغلاق المطار مع منح استثناءات بالنسبة لرحلات الإسعاف .

 


النمسا

أخبار النمسا

وفاة بالكورونا

الاصابات في النمسا 2013

مطار انسبروك

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