وقال ستولتنبرج - في تصريحات أوردتها قناة العربية الإخبارية "سيكون للوباء عواقب اقتصادية كبيرة جدا على المدى القصير على الموازنات، لكنني أتوقع من الحلفاء البقاء على التزاماتهم نحو استثماراتهم الدفاعية".



وأعرب عن أمله في التمكن من تنظيم اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف المقرر في 2 و3 أبريل المقبل في بروكسل، مشيرا إلي أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي حول طريقة تنظيم الاجتماع".

