المفوضية الأوروبية تنشئ مخزنًا لمعدات مكافحة كورونا بقيمة 50 مليون يورو

كتبت: هناء أبو العز

قررت المفوضية الأوروبية اليوم إنشاء مخزون استراتيجي من المعدات الطبية مثل أجهزة التنفس الصناعي والأقنعة الواقية لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي في سياق جائحة COVID-19.

وقالت أورسولا فان ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، إنه ومع أول احتياطي أوروبي مشترك على الإطلاق لمعدات طبية طارئة، سنبدأ خطة تضامنية للاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ، بشكل يفيد جميع دولنا الأعضاء وجميع مواطنينا قائلة: مساعدة بعضنا البعض هي السبيل الوحيد للمضي قدما .

وأضافت أورسولا فى بيان صحفى لها: أن مخزن المعدات الطبية يشتمل على المعدات الطبية للعناية المركزة مثل أجهزة التهوية، و معدات الحماية الشخصية مثل الأقنعة القابلة لإعادة الاستخدام ، واللقاحات والعلاجات ، ومستلزمات المختبرات.

وقال مفوض إدارة الأزمات ، جانيز لينارزيتش: "إن الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات لتقديم المزيد من المعدات إلى الدول الأعضاء، و نحن بصدد إنشاء مخزون إنقاذ من الاتحاد الأوروبي للحصول بسرعة على الإمدادات اللازمة لمحاربة الفيروس التاجي، و سيتم استخدامه لدعم الدول الأعضاء التي تواجه نقص المعدات اللازمة لعلاج المرضى المصابين وحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والمساعدة في إبطاء انتشار الفيروس.

وأضاف مفوض إدارة الأزمات: خطتنا هي المضي قدما دون تأخير.

وتستضيف المخزون دولة واحدة أو عدة دول أعضاء. ستكون الدولة المضيفة مسؤولة عن شراء المعدات.، وستمول الهيئة 90٪ من المخزون، وسيدير مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ توزيع المعدات للتأكد من أنها تذهب إلى حيث تشتد الحاجة إليها.

وتبلغ ميزانية الاتحاد الأوروبي الأولية للمخزون 50 مليون يورو ، منها 40 مليون يورو تخضع لموافقة سلطات الميزانية.

بالإضافة إلى ذلك ، بموجب اتفاقية التوريد المشتركة ، تعكف الدول الأعضاء على شراء معدات وقاية شخصية وأجهزة تهوية تنفسية وعناصر ضرورية لاختبار الفيروس التاجي.