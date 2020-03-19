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المشدد 10 سنوات لسائق توك توك تعدى جنسيا على طفل فى مقابر بالشرقية

الخميس، 19 مارس 2020 11:21 ص
المشدد 10 سنوات لسائق توك توك تعدى جنسيا على طفل فى مقابر بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، سائق توك توك قام بخطف طفل وتعدى عليه جنسيا داخل مقابر قرية تابعة لمركز الزقازيق حضوريا بالسجن المشدد عشرة سنوات، صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات، ومحمود مجدي عبده، وسكرتارية نبيل شكري.

 

تعود أحداث القضية رقم 59323 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة الحسينية، والمقيدة برقم 3268 لسنة 2019 كلى جنوب الزقازيق، عندما تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير البحث الجنائي، يفيد بلاغا من " ف م ع ال " 38 اسنة ربة منزل، بقيام مواطن مقيم بقريتها بالتعدى جنسيا على نجلها " م" البالغ من العمر 9 سنوات، داخل مقابر القرية.

 

وأفاد الطفل، فى التحقيقات أثناء عودته من مدرسته للمنزل سيرا على الأقدام، تصادف مرور المتهم بدراجته البخارية توك توك، وطلب منه استقلال الدراجة البخارية لتوصيله وفى الطريق اتجه بالتوك توك ناحية مقابر القرية، وعندما حاول الطفل النزول، نهره بشدة وقام بالتعدي عليه بالضرب المبرح واصطحبه بالقوة إلى مقابر القرية وأجبره على خلع بنطاله وتعدى عليه جنسيا، حيث قام الطفل بالاستغاثة فسمعه عدد من الأهالى وتمكنوا من ضبط المتهم.

 

وتبين من التحريات التى قام بها النقيب محمد مصطفي، معاون مباحث مركز شرطة الزقازيق برئاسة المقدم أحمد متولى، رئيس مباحث المركز، وبإشراف العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، صحة الواقعة قيام " باسم أ م ع " 20 سنة سائق توك توك مقيم بنى شبل دائرة مركز الزقازيق، بارتكاب الواقعة، وبعرضه على نيابة مركز الزقازيق، قررت بمعرفة عبد السلام عابدين، رئيس نيابة المركز وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 

 


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