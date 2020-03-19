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الكويت: تمديد العمل بقرار تعطيل الدراسة حتى 4 أغسطس

الخميس، 19 مارس 2020 06:08 م
الكويت: تمديد العمل بقرار تعطيل الدراسة حتى 4 أغسطس كورونا
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن الكويت أعلنت تمديد العمل بقرار تعطيل الدراسة حتى 4 أغسطس.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أكد أنه تم فحص نحو 35 ألف وافد وكويتي وصلوا إلى الكويت خلال الأسبوعين الماضيين.
 
وأوضح السند -في المؤتمر الصحفي التاسع عشر، والذي أقيم بديوان عام وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس- أن هناك عددًا من الحالات التي ظهرت عليها أعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة حيالها، منوهًا إلى أن اليوم هو الأخير المخصص لفحص الوافدين القادمين من الخارج إلى الكويت.
وأشاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، بروح المسئولية من قبل المواطنين والمقيمين العائدين من الخارج، لاستجابتهم لنداء وزارة الصحة الكويتية، والخضوع للفحص الطبي بأرض المعارض.
وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 148 حالة حتى الآن، مشيرة إلى أن الإصابات الست الجديدة تضمنت أربع حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا لمواطنين كويتيين، وحالتين مخالطتين لحالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، منهما حالة لمواطن كويتي، والأخرى لعاملة مقيمة من الجنسية الفلبينية.

 

 


الكويت

كورونا

تعطيل الدراسه

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