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الكويت تدعو المواطنين لأداء صلاة الظهر غدا فى المنازل بدلا من "الجمعة"

الخميس، 19 مارس 2020 11:00 م
الكويت تدعو المواطنين لأداء صلاة الظهر غدا فى المنازل بدلا من "الجمعة" اجراءات مكافحة فيروس كورونا
الكويت /أ ش أ/

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دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، المواطنين والمقيمين لأداء صلاة الظهر يوم غد الجمعة فى المنازل، بدلا من إقامة (صلاة الجمعة) فى المساجد.

وقال وكيل الأوقاف الكويتية فريد عمادى - فى تصريح اليوم الخميس - إن الوزارة ملتزمة بنص الفتوى الصادرة عن الفتوى والتشريع الكويتية، بسقوط حضور المسلمين لصلاة الجمعة فى المساجد، وتأدية الصلاة فى المنازل؛ لوجود وباء (أى انتشار فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19)، والخشية من انتشاره أكثر فى البلاد.

وأضاف عمادى أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الأشخاص، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الحكومية المتخذة بهذا الشأن، وبناء على قرار الجهات المختصة حفاظا على السلامة العامة، داعيا الجميع إلى تغليب المصلحة العامة حتى يتم التغلب على هذا الوباء.

وكانت وزارة الأوقاف الكويتية، قد أعلنت فى 13 مارس الجاري، إغلاق جميع المساجد فى الكويت حتى إشعار آخر، على أن تقام فيها شعيرة الاذان فقط، ويؤدى المواطنون والمقيميون الصلاة فى منازلهم أو أماكنهم.

 


الكويت

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صلاة الظهر

صلاة الجمعة

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