اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 04:05 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الكهرباء: حريق محدود فى محطة شمال الجيزة دون إصابات

الخميس، 19 مارس 2020 03:54 م
الكهرباء: حريق محدود فى محطة شمال الجيزة دون إصابات الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن التربينة رقم 4 بمحطة انتاج شمال الجيزة تعرضت مساء أمس الأربعاء إلى حريق محدود فى جزء من حامل الكابلات الخاص بالتربينة.

وأوضح حمزة لـ"اليوم السابع" ، أنه تم السيطرة على الحريق و لم يسفر عن أى إصابات بين العاملين بالمحطة ، موضحا أن الحريق كان خارج الحائط الخلفى لمبنى التربينة وتم فصل الوحدات كإيقاف آمن ، ولم يتأثر جسم التربينة أو الغلاية.

 وأشار حمزة إلى أن، الحريق لم يؤثر على استقرار الشبكة أو التغذية الكهربية، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحديد الأسباب الفنية التى أدت إلى ذلك.

وقد تعرضت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى خسائر عديدة فى مختلف أنحاء الجمهورية، بسبب سوء الأحوال الجوية التى تعرضت لها البلاد الخميس الماضى، بلغت  نحو 400 مليون جنيه، وقد تلقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريراً حول سوء الأحوال الجوية التى مرت على البلاد وتأثيرها على استقرار تشغيل الشبكة الكهربائية، وتضمن التقرير أن تطوير وتدعيم شبكة نقل الكهرباء خلال السنوات الأربعة الماضية ساعد فى زيادة اعتمادية الشبكة الكهربائية وقدرتها على تجاوز الأزمة.


الكهرباء

كورونا

وزارة الكهرباء

الطاقة المتجددة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على خسائر وزارة الكهرباء بسبب سوء الأحوال الجوية بقيمة 400 مليون جنيه

الخميس، 19 مارس 2020 03:27 م

الكهرباء: تطوير شبكة النقل ساعد فى تجاوز أزمة سوء الأحوال الجوية

الخميس، 19 مارس 2020 03:07 م

تأكيدا لما نشره اليوم السابع.. الكهرباء تعلن القواعد الجديدة لتوصيل التيار وإلغاء شرط توفير "غرفة الكهرباء".. سداد مبلغ 2500 جنيه بالمدن و2000 جنيه بالقرى لكل كيلو فولت بديل "الغرفة".. والتطبيق اعتبارا من اليوم

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:30 م

مرصد الكهرباء: 19 ألف 200 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم

الثلاثاء، 17 مارس 2020 04:19 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

الشرطة في خدمة الشعب لوقايته من كورونا.. غلق 7 آلاف مركز تعليمي وضبط مروجي الشائعات عن الفيروس عبر السوشيال ميديا.. وتحريز 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر.. وتحرير 89 قضية بيع بأسعار مرتفعة

الشرطة في خدمة الشعب لوقايته من كورونا.. غلق 7 آلاف مركز تعليمي وضبط مروجي الشائعات عن الفيروس عبر السوشيال ميديا.. وتحريز 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر.. وتحرير 89 قضية بيع بأسعار مرتفعة

فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

مطار القاهرة يودع آخر رحلة طيران دولية على متنها 135 سائحا

مطار القاهرة يودع آخر رحلة طيران دولية على متنها 135 سائحا

بنك مصر يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15% تصرف شهريًا

بنك مصر يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15% تصرف شهريًا

رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يخضعون لفحص فيروس كورونا.. والنتائج سلبية

رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يخضعون لفحص فيروس كورونا.. والنتائج سلبية

البنك الأهلى يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة فى مصر 15%

البنك الأهلى يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة فى مصر 15%

الحكومة: تنفيذ قرارات الغلق بداية من اليوم الخميس

الحكومة: تنفيذ قرارات الغلق بداية من اليوم الخميس

بنكا "الأهلى" و"مصر" يضخان 3 مليارات جنيه فى البورصة المصرية

بنكا "الأهلى" و"مصر" يضخان 3 مليارات جنيه فى البورصة المصرية

اليوم.. المطارات المصرية تعلق رحلات الطيران لتقليل حركة الاختلاط

اليوم.. المطارات المصرية تعلق رحلات الطيران لتقليل حركة الاختلاط

محافظ أسوان يوجه بإخضاع "شيف" باخرة لفحص كورونا بعد إجباره على الاستقالة

محافظ أسوان يوجه بإخضاع "شيف" باخرة لفحص كورونا بعد إجباره على الاستقالة

ترامب: وقعت قانون مكافحة كورونا استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل

ترامب: وقعت قانون مكافحة كورونا استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة