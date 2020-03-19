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الكرملين يرد على اتهام أوروبى لموسكو بشأن كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 02:00 ص
الكرملين يرد على اتهام أوروبى لموسكو بشأن كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
وكالات

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عزى الكرملين اتهامات الاتحاد الأوروبى، لروسيا بأنها شنت حملة تضليل إعلامى لعرقلة مكافحة فيروس كورونا، إلى "هاجس رهاب الروس".

ووفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم"، قال الناطق الصحفى باسم الكرملين دميترى بيسكوف، الأربعاء: "ليس بوسعي التعليق على هذا الموضوع من ناحية التفكير السليم"، مشيرا إلى أنه لم يتم تقديم أي دليل على "الحملة الروسية" المزعومة.

وأضاف: "حسب تصوراتنا، كان من الضروري أن يتراجع هاجس رهاب الروس (روسوفوبيا) في الظروف الحالية، لكنه لم يتراجع على ما يبدو".

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية قد نقلت مقتطفات من تقرير لمفوضية الشؤون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي، زعم أن "وسائل الإعلام الحكومية الروسية شنت حملة تضليل كبيرة" بشأن فيروس كورونا، وأن هذه "الحملة" تهدف إلى "عرقلة الجهود للتعامل مع الوباء".  


الكرملين

روسيا

كورونا

فيروس كورونا

الاتحاد الاوروبى

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