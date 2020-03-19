اليوم السابع
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القوى العاملة: مصرى يحصل 450 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

الخميس، 19 مارس 2020 03:56 م
القوى العاملة: مصرى يحصل 450 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية وزير القوى العاملة محمد سعفان
كتب محمود راغب

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح فى الحصول علي مستحقات مصرى كان يعمل لدى شركة مقاولات، وبلغت إجمالها 106 آلاف و217 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 450 ألف جنيه مصرى تقريبا.
 
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مشكلة العامل "ش.ك.هـ"، الذى كان يعمل بشركة بإحدى شركات المقاولات للحصول على مستحقاته، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.
 
وأوضح أنه بالمتابعة مع المستشار العمالى بالرياض أحمد رجائى، أشار إلى أنه بالتفاوض الودى مع صاحب العمل للحصول علي مستحقات العامل التى بلغت 106 ألاف و217 ريالا سعوديا، تم إصدار شيك بمبلغ 25 ألفا و611 ريالا، فضلا  عن أمر صرف بباقى المبلغ وقدرة 80 ألفا و606 ريالات ، وجارى المتابعة لعمل الخروج النهائى للعامل بعد صرف باقى المستحقات.
 
وفى سياق آخر أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، تعيين 4250 شاباً من بينهم 75 من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة بالجيزة، وذلك من 11631 شاباً باحثاً عن العمل، فضلا توفير 749 فرصة عمل بالداخل، ومراجعة 118 عقد عمل بالخارج.
 
وأوضح وزير القوى العاملة، أن التقرير الشهرى لإنجازات المديرية أشار إلى أنها قامت خلال فبراير الماضي بقياس مهارة 1628عاملا على المهن المختلفة، فضلا عن استخراج 1699 ترخيص مزاولة الحرفة.
 

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محمد سعفان

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